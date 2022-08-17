国家卫健委：将优生优育作为落实三孩政策的重要配套

人民网北京8月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》）有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委人口家庭司监察专员杜希学表示，优生优育工作在减少婴幼儿出生缺陷、提高出生人口质量、保障儿童身体健康等方面肩负着至关重要的责任和使命。国家卫生健康委一直高度重视优生优育工作，充分发挥医疗资源的优势，将提高优生优育服务水平作为落实三孩生育政策的重要配套措施。

一是以预防和减少孕产妇和婴儿死亡、保障母婴安全为核心，全面落实“母婴安全五项制度”，实施母婴安全行动提升计划。不断推进妇幼保健机构能力建设，在这次《指导意见》中，明确各省、市、县级均应设置一所政府举办、标准化的妇幼保健机构。实施出生缺陷综合防治能力提升计划，健全出生缺陷防治网络。

二是加强儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童健康服务质量。按照相关规划，不断推进国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心设置建设工作。加快推进儿科医联体建设，促进优质儿科医疗资源下沉和均衡布局，不断提高儿童重大与危重疾病规范化诊疗水平。

三是优化生殖健康服务模式。将孕产妇健康管理服务、基本避孕服务项目等纳入国家基本公共卫生服务。大力开展健康知识普及行动，2021年印发了《不孕不育防治健康教育核心信息》。