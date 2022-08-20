海南省卫健委负责人：海南全省疫情蔓延势头得到遏制

新华社海口8月19日电（记者刘邓、夏天）记者19日从海南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，经过连日奋战，海南全省疫情蔓延势头得到遏制。

海南省卫生健康委员会副主任陈少仕在发布会上说，8月18日0-24时，海南新增本土确诊病例441例，新增本土无症状感染者1058例。441例本土确诊病例中，169例在闭环隔离管控中发现，232例在相关风险人群核酸筛查中发现，40例为无症状感染者转为确诊病例。1058例本土无症状感染者中，548例在闭环隔离管控中发现，510例在相关风险人群核酸筛查中发现。

陈少仕说，从8月15日至8月18日的核酸检测结果来看，海南全省疫情处于高位波动期，蔓延势头得到遏制，呈现稳中向好趋势。三亚近三日检出的阳性感染者人数不断减少，陵水、儋州、东方、临高、万宁、乐东6个重点市县疫情走势明显分化，陵水、临高等市县新增阳性感染者人数明显减少，其他四个市县仍处于疫情发展期；海口、五指山、澄迈、琼海、定安、昌江6个市县疫情总体呈散发态势，琼海、澄迈、昌江等地已多日没有新增阳性感染者；文昌、白沙、保亭、琼中、屯昌、三沙6个市县超过10日没有新增阳性感染者。

陈少仕说，为进一步遏制疫情蔓延，海南不断提升核酸检测能力，加强密接者管控，加强医疗救治。目前，海南已储备隔离房间12.7万间，全省现有隔离人员4.6万人；已启用方舱医院床位21003张，收治病例14845例，累计治愈出院799例。

陈少仕说，海南持续快速推进滞留旅客返程工作。截至18日，海口美兰国际机场和三亚凤凰国际机场共计运送旅客离岛116811人，海口新海港运送旅客离岛7808人。