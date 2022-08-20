如何进口或选购国外的保健食品（海关答疑）

南京海关：

近年来，随着国内消费水平的提升，消费者越来越关注自身的营养保健。欧美、澳新、日韩等地区的一些保健食品品牌陆续进入国内市场，深受国内消费者的喜爱。对于进口或选购国外的保健食品，该注意些什么呢？

南京读者 张女士

张女士：

正如您提到的，国外的一些著名保健食品品牌的产品正逐步进入国内市场，受到越来越多消费者的青睐。海关对进口保健食品有严格的监管措施，并对涉进口保健食品的夸大和虚假宣传进行了专项整治。

进口保健食品的功效

保健食品，是指声称并具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。例如具有增加骨密度功能的氨糖软骨素钙片、调节肠道菌群功能的益生菌片、改善睡眠功能的褪黑素片等。这类食品满足了中老年人、少年儿童或女性等消费群体调节身体机能、提高生活质量的愿望，使消费者乐于购买尝试功能种类丰富的进口保健食品。

进口保健食品的途径和要求

根据食品安全法和进出口食品安全管理办法等法律法规，首次进口的保健食品应当经国务院食品药品监督管理部门注册，其中，属于首次进口的补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品，应当报国务院食品药品监督管理部门备案。同时，还要求进口的保健食品应当是出口国准许上市销售的产品。企业在进口国外保健食品时，主要有以下两种途径和要求：

一是以一般贸易方式进口保健食品。企业或个人在进口报关时应当提供在食品药品监督管理部门注册的《保健食品注册证书》或保健食品备案凭证，确保保健食品符合中国法律法规和食品安全国家标准。今年实施的新版《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》和《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》还要求，进口保健食品的中文标签必须印制在最小销售包装上，不得加贴，同时还应当在食品的内、外包装上标注在华注册编号或者所在国家（地区）主管当局批准的注册编号。

二是以跨境电商方式进口保健食品。跨境电商进口指国内消费者通过跨境电商平台购买境外商品，并通过“网购保税进口”或“直购进口”模式运递进境的进口方式，在此方式下，商品直接由境外或海关特殊监管区发货，海关对该类保健食品按照个人自用进境物品监管。因属于个人自用物品，所以该类进口保健食品只需符合原产地有关质量安全、标示标签等标准或技术规范要求，并不要求符合中国相关标准。消费者在购买时一定要仔细查看产品中文电子标签，注意辨别产品类型及特定功能，避免选购的保健食品不适合自身需求。

保健食品选购注意事项

海关提醒个人选购进口保健食品需要注意以下事项：

1.到大型的超市、药店或专卖店购买，注意查看店铺是否具有保健食品经营范围的《食品经营许可证》；

2.向售卖方索取《入境货物检验检疫证明》，证明保健食品通过正规渠道通关；

3.查看产品包装上是否有保健食品“蓝帽子”标志和保健食品批号；

4.仔细阅读保健食品的中文标签，了解其特定功能是否符合自身需求；

5.查看包装上的保质期、有效期等内容，避免买到过期保健食品；

6.通过跨境电商渠道购买保健食品，应通过正规的电商平台，并注意查看中文电子标签，保留好购买凭证，便于投诉、索赔和维护自身的合法权益。

（南京海关所属江阴海关查验二科三级主办王彪）