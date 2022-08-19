低钠盐有助于降低中风和心脏病风险

据新华社电 （刘诗月）澳大利亚等多国研究人员参与的一项国际研究表明，低钠盐有助于食用者降低中风或心脏病风险。研究成果近日发表在《英国医学杂志开放版·心脏》杂志上。

澳大利亚新南威尔士大学乔治全球健康研究所等机构的研究人员分析了欧洲、亚洲、美洲开展的多项低钠盐研究得来的数据，其中19项研究涉及低钠盐对血压的影响，5项研究涉及低钠盐对疾病发病率的影响，参与研究的总人数超过3万人，主要是高血压患者。低钠盐中，氯化钠的比例从33%至75%不等。

结果表明，长期食用低钠盐的人血压都得到了控制，收缩压总体下降了4.61毫米汞柱，舒张压总体下降了1.61毫米汞柱。低钠盐中，氯化钠的比例每降低10%，食用者收缩压会下降1.53毫米汞柱，舒张压会下降0.95毫米汞柱。低钠盐可将因任何原因导致的早亡风险降低11%，心脏病或中风发病率降低11%，心血管疾病发病率降低13%。

乔治全球健康研究所执行主任、新南威尔士大学医学教授布鲁斯·尼尔表示，摄入钠含量较高的食盐容易导致高血压，而高血压是导致心脏病和中风的主要原因。这项研究表明，低钠盐可有助于降血压，从而降低中风和心脏病的发病风险。