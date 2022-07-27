研究称频繁午睡或增高血压、脑卒中发生概率

世界上很多地区和种族的人群都有午睡习惯。不少人会认为，午睡有利于恢复下午的精力。但午睡真的有百利无一害吗？

7月25日，国际权威医学杂志《高血压》在线发表了中南大学湘雅医院王锷教授团队的一项研究成果。王锷团队首次应用生物信息学，开展了午睡与高血压、脑卒中等心血管疾病间因果关系的大样本临床研究。研究结果表明，频繁午睡（即一周午睡超过3次及以上）或增加中老年人高血压、脑卒中等疾病发生概率。

高血压是全球中老年人因心血管疾病导致死亡的主因之一。脑卒中（俗称中风）是导致中老年伤残的主要原因之一。早期研究发现。在一天24小时中，人的血压会在午睡后升高。但午睡是否会导致高血压、脑卒中等心血管疾病的增加，学术界一直存在争议。

英国生物银行（UK BioBank）数据库招募超过50万40—69岁的英国志愿者人群，搜集他们的遗传、生活方式和健康等信息。王锷团队从该数据库的50万人群中，挑选出其中无高血压和中风疾病史的35万人的10年间随访队列，结合孟德尔随机化方法开展研究。结果显示，频繁午睡者，比从不午睡者发生高血压的风险高出12%，发生脑卒中的风险高出24%。

王锷表示，这一研究尽管对象为欧洲中老年人群，但因属大样本临床研究，因此具有一定的普遍提示性。不过，截至目前，午睡与高血压、脑卒中等疾病关联性的内在机制尚不明确，有待进一步研究。

午睡到底好不好？王锷提示，根据既往观察性研究，对于夜晚睡眠时间充足（超过7小时）的中年人来说，每日午睡有效睡眠时间在15—30分钟最佳，既有利于保持下午的清醒，又能降低心血管疾病发生的风险。特别是，既往研究也发现，夜晚睡眠不足，白天补觉虽不造成健康风险，但也不能完全弥补夜间睡眠不足带来的危害，因此，人们尽量保证夜间的睡眠充足，以维护心血管健康。（俞慧友）