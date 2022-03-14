“低钠盐推广行动”将覆盖北京200余个社区

中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者王林 实习生 谭斯尹）京津地区居民将更普遍地吃上低钠盐。中盐京津冀盐业有限责任公司近日在北京举行“健康中国行动，低钠盐推广进社区”活动启动仪式，该公司党委书记、董事长范志表示，2022年是低钠盐推广年，“拟在京津两地开展以减盐减钠为主题的‘低钠盐进社区’宣传活动300场以上，北京地区预计覆盖200余个社区10万余人”。

近年来，国家卫健委等有关部门在推动“减盐、减油、减糖”行动，其中减盐行动的重点之一就是推广低钠盐。在加碘食盐的基础上，低钠盐含有一定的氯化钾，比较适合中老年人和患有高血压病患者长期食用。

“与普通食盐相比，低钠盐的显著特点是减少钠含量，增加钾含量，从而改善体内钠、钾平衡状态。”范志表示，有研究表明，若在全国推广低钠盐替代普通盐，每年可减少大约45万心脑血管疾病患者死亡。

“希望通过科学的生活方式和健康的食盐饮食，让大家都能拥有一个健康的体魄、强壮的身体，更好地工作、学习、生活。”据范志介绍，中盐集团从2009年起就开始在北京推广低钠盐，并通过在产品包装袋中放置限量盐勺来推动居民“减盐减钠”。

据介绍，按中盐集团部署，中盐京津冀公司将2022年确定为低钠盐推广年，并将利用3.15消费者权益保护日、5.15碘缺乏病宣传日、5.17世界高血压日、9.15减盐宣传周等重要节点，运用社会媒体和自媒体加大对低钠盐推广活动的宣传推广力度。

在上述活动启动仪式上，北京市西城区陶然亭街道工委书记史锋表示，社区群众应该积极响应“健康中国”行动，在日常饮食中减盐、减钠，并参与到食用低钠盐的宣传中。

在当天活动仪式上，中盐集团的工作人员开展了“换盐”行动，居民可以用家中的普通盐“一比一”现场置换低钠盐。同时，工作人员还向社区居民免费发放科学用盐指导手册和定量盐勺。