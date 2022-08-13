崴脚非小事 忍一忍不会好

广州日报讯 (全媒体记者张青梅 通讯员胡颖仪)穿高跟鞋走路、下楼梯、打篮球、踢足球、跑步……都有可能出现踝关节扭伤(崴脚)，对于足球运动员来说，崴脚更是经常的事。8月6日，广州市红十字会医院正式与广东省足球运动中心达成医疗保障合作并举行签约仪式。服务保障期间，广州市红十字会医院将为广东省足球运动中心队员提供全链条医疗保健服务。

广州市红十字会医院骨科副主任王文指出，崴脚非小事，早发现早治疗，预后一般都不错。但也有一些患者由于对疾病的认识不足，治疗不科学，病情经久不愈，给生活工作带来极大不便。

崴脚后早治疗 预后都不错

王文介绍，很多人觉得崴脚是小事，忍一忍就好，结果错过了最佳的处理时机。殊不知，一次崴脚后，它就会像“老朋友”一样时不时来找你，专业一点的说法，这叫做“习惯性崴脚”。韧带松弛，习惯性崴脚、慢性疼痛等后遗症也会接踵而来。崴脚以后应该如何正确处理，才能又快又好的康复呢？

王文介绍，踝关节扭伤是最常见的运动系统损伤性疾病，其中超过85%的患者属于内翻暴力造成的外踝韧带损伤。在初次外踝扭伤后，如果未能正确处理，导致损伤后的踝关节结构和感觉运动障碍，则可能出现反复的踝关节扭伤、踝关节打软、主观不稳定感，以及持续的踝关节疼痛、肿胀或功能受限，有些人会因此避免或改变日常活动或体育运动。如果这种症状持续了至少1年，则被称为慢性踝关节外侧不稳。

这种不稳可以根据体格检查结果进一步分为两类：功能性不稳和机械性不稳。

功能性不稳：患者有不稳的主观症状，但是临床医生体格检查时发现踝关节稳定性尚可。

机械性不稳：患者不仅有主观不稳症状，前抽屉试验及应力位影像学检查还发现踝关节稳定性明显受损。

功能性不稳患者的外踝韧带完整性尚可，通过保守治疗可以改善患肢功能，通常不需要手术治疗；而机械性不稳通常由外踝韧带损伤引起，经过3~6个月保守治疗无效者，可考虑手术治疗。目前主要手术方式为踝关节外侧韧带的修复或重建。

王文提醒说，对慢性踝关节不稳早发现早治疗，预后一般都不错，绝大多数人可以痊愈。

这四个处理方式要避免

1.崴脚后回家热敷

热敷只会增加扭伤部位的出血，加重肿胀和疼痛。

2.家里有红花油，抹点儿

无论是红花油、活络油还是正骨水，这类药油常含活血成分，同热敷一样，在扭伤早期使用可能加重出血，导致瘀血扩散、组织水肿加重。

3.找朋友介绍的“高人”揉一揉

崴脚后有时会伤到骨头和韧带，贸然活动会加重损伤，早期保护性制动更靠谱。

4.感觉好点了继续运动

崴脚后如果过早活动会引起创伤性滑膜炎，关节酸胀疼迁延不愈，形成慢性损伤，也增加了以后崴脚的风险，“习惯性崴脚”可不是闹着玩儿的！