防治肝炎，从日常做起

全球每年约90万例新发肝癌患者，其中接近一半来自中国，而我国约90%肝癌患者具有乙型肝炎病毒感染背景。

肝炎顾名思义，就是肝脏出现了炎症。通常是指由多种致病因素(如病毒、细菌、酒精、药物、自身免疫因素等)，使肝脏细胞受到破坏，肝脏功能受到损害。

病毒性肝炎是危害我国人民健康的主要传染病。由病毒造成的肝炎按照不同病毒病因主要分为甲、乙、丙、丁、戊型肝炎，病毒性肝炎是导致慢性肝病、肝硬化和肝癌的主要途径。

作为人体最重要的器官之一，肝脏到底发挥了什么重要功能？肝炎对于肝脏健康会造成什么影响？我们又该如何保护肝脏健康？

肝脏有哪些功能？

肝脏是人体中最大的消化腺体，也是体内进行新陈代谢的中心站，在人体中承担着重要使命。

肝脏的主要功能有：

肝与蛋白质代谢：由消化道吸收的氨基酸在肝脏内进行蛋白质合成、脱氨、转氨等作用，合成的蛋白质进入血循环供全身器官组织需要。

肝、脂肪与糖代谢：肝脏是脂肪运输的枢纽。消化吸收后的一部分脂肪进入肝脏，以后再转变为体脂而贮存。饥饿时，贮存的体脂可先被运送到肝脏，然后进行分解。肝脏还是体内脂肪酸、胆固醇、磷脂合成的主要器官之一。当脂肪代谢紊乱时，可使脂肪堆积于肝脏内形成脂肪肝。

肝脏的胆汁分泌作用：肝细胞不断生成胆汁酸和分泌胆汁，胆汁在消化过程中可促进脂肪在小肠内的消化和吸收。

解毒功能：在机体代谢过程中，门静脉收集自腹腔流来的血液，血中的有害物质及微生物等，将在肝内被解毒和清除。肝脏也是我们体内最大的网状内皮细胞吞噬系统。

维生素、激素代谢：肝脏是维生素C、D、E、K、B1、B6、B12、烟酸、叶酸等多种维生素贮存和代谢的场所。此外，肝脏也发挥了水电解质平衡的调节、制造凝血因子以及调节血液循环量等一系列重要功能。

病毒性肝炎如何传播？

病毒性肝炎有极强的传染性。不同的病毒性肝炎传播途径不同：

甲型肝炎和戊型肝炎通过消化道传播，比如患者误吃误喝病毒污染的食物或水。

乙型、丙型和丁型肝炎则主要通过体液传播，包括血液传播。乙肝患者较多，主要传播途径包括输注污染的血制品、母婴传播、性传播、医源性传播。丙肝传播途径主要为血液输入传播、静脉吸毒传播等。

乙型肝炎和丙型肝炎属于全球主要卫生挑战，影响到全世界约3.25亿人。二者是肝癌的主要根源，每年导致超过100万人死亡。

肝炎有哪些临床症状？

通常情况下，轻度肝炎患者跟常人并无异样，对工作和生活也没有太大影响，但若任其发展，可能导致严重后果，往往会有多种症状出现。

肝炎的症状表现：

肝区隐痛：肝区位于人体右季肋处，如果出现肝区隐痛，要警惕是不是肝炎引起的。

蜘蛛痣：蜘蛛痣是常见的肝病症状，它是一种特发性的毛细血管扩张症，为皮肤小动脉分支末段扩张所形成。由于其形态似蜘蛛，因而得名蜘蛛痣。

皮肤、巩膜变黄：主要由于体内血清胆红素含量超过正常范围而引起。

小便呈深黄色：通过小便的颜色变化也可以判断是否有肝炎，一般肝炎患者小便多为深黄色，主要由于肝脏对胆红素的代谢障碍导致胆红素增高所致。

食欲减退：肝炎患者早期可能会出现非特异性的消化系统症状，包括食欲减退、乏力、下肢水肿、腹胀等，如果出现这些症状，建议及早检查，查明病因。

如何正确检查肝炎？

肝功能检测：肝炎患者首先必须进行血清酶学检测，包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、转肽酶、碱性磷酸酶等指标。临床医生可通过不同类型的肝酶水平变化，同时结合血清蛋白、血清胆红素、凝血酶原时间等检验指标，诊断病情。

肝炎病毒标志检测：可根据血清学(病毒抗原及其抗体)检测、病毒核酸载量检测、病毒基因分型检测、病毒耐药突变检测等综合指标判断肝炎病毒病原学。

肝穿活组织检查：是诊断各型病毒性肝炎的主要指标，亦是诊断早期肝硬化的确切证据。需注意的是，由于这项检查系创伤性操作尚不能普及亦不作为首选。

超声及电子计算机断层扫描(CT)：超声检查应用非常广泛，可用于慢性肝炎、肝炎肝硬化的诊断，并可帮助肝癌及黄疸的鉴别。同样，CT检查对上述诊断亦有重要价值。

得了肝炎如何治疗？

多休息：某些类型的肝炎，如甲型肝炎、戊型肝炎，多属于自限性疾病，这意味着身体免疫系统能够摧毁导致该疾病的病毒。

自限性疾病通常不会发展为慢性病，除了控制恶心和疼痛等支持疗法外，很少需要药物治疗。通过多休息、避免饮酒、对症治疗等，多数患者能够在几周后完全康复。

核苷酸类抗病毒药物：使用不同的抗病毒药物可以更好地对抗病毒。临床上常采用抗病毒药物如替诺福韦或恩替卡韦用于乙型肝炎感染者，这种抗病毒治疗的成本相对合理，应用也最为广泛。

干扰素：这是一种由人体免疫系统制成的蛋白质，可以对抗病毒，它的抗病毒特性使其成为抵抗病毒性乙型肝炎和丙型肝炎的有力武器。

药物学家研究了这种蛋白质并开发了一种合成形式药物，也称为干扰素，合成干扰素的作用类似于天然蛋白质，医生们使用这种强效疗法控制患者体内肝炎病毒的水平。需要注意的是，这种治疗方法昂贵且具有一定副作用。

肝移植：当肝炎已发展至非常严重的程度，对终末期肝脏硬化患者而言，肝脏移植是唯一的治疗方法。这是一种复杂的外科手术，涉及用供肝替换失去正常功能的肝脏。每年有成千上万人完成肝移植，但手术本身涉及很多风险，这是最后的手段。

其他新疗法：对于某些类型的肝炎来说，治疗前景是光明的。科学家们正努力改进现有治疗方法，并开发新的药物防治疾病。对于肝炎患者来说，获得及时适当的治疗很重要，因为肝炎控制得越快，肝脏就会越好。

肝炎患者如何日常保养？

养成良好的饮食习惯：建议平时多吃蔬菜水果，同时在满足日常需求的基础上适当减少糖、脂肪等食物摄入。

戒烟戒酒：烟酒对肝脏损害非常大。日常生活中，应当避免烟、酒内所含有害物质对肝脏的损害。

适当的运动，控制体重：专家建议成人每周至少应保持六天，每天半小时的中等强度运动。

别乱吃“药”：避免滥用对肝脏有直接损害的药物(如激素，抗生素等)以及保健品。

总的来说，早期肝炎导致的肝脏受损经过系统的健康调整和治疗可以恢复。肝炎患者需要通过定期、定向体检来时刻关注自身肝功能情况，做到早发现、早干预。

需要强调的是，根据规定，通过入职体检、不具有强传染性的肝炎患者和携带者可以和健康人群一起工作及生活。全社会需要理解并尊重每一位肝炎患者，不能因盲目担心害怕而对肝炎患者和病毒携带者产生歧视甚至剥夺他人权益。

今年5月，第75届世界卫生大会通过了《2022-2030年全球卫生部门关于艾滋病、病毒性肝炎和性传播疾病行动计划》决议，提出到2030年全面消除病毒性肝炎公共卫生威胁的奋斗目标，让我们一起携起手来，共抗肝炎，用心爱护“心肝宝贝”。

(作者为海军军医大学第三附属医院副院长、主任医师)