有人食用后感染寄生虫　“生腌”海鲜还能吃吗？

夏日炎炎，在不少人眼里，生鱼片、醉虾、呛蟹等生腌海鲜都是美味。所谓生腌，就是把鱼、虾、蟹等海鲜或河鲜，用酒、姜、蒜等调料腌制，再冷藏或冷冻制作而成。虽然美味，但最近媒体也报道了不少人食用后感染寄生虫的案例。生腌海鲜能吃吗？白酒、芥末等能杀死食材里的寄生虫吗？

误区一：海鱼比淡水鱼更安全

记者通过网购、饭店和菜市场采购的方式，购买了醉蟹、醉虾等生食，送往专业实验室进行检测。最后，实验人员在一份醉虾产品中检测到了寄生虫的囊蚴。囊蚴是吸虫的幼虫，进入人体后会吸附在肠壁上，长成后仍会留在体内甚至入侵脏器。

江苏省寄生虫病防治研究所副研究员 戴洋：国内最多的话就是淡水鱼里面的叫肝吸虫，还有就是海鱼里面有一种虫叫异尖线虫。

华支睾吸虫又称肝吸虫，是中国淡水鱼中最常见的一种致病寄生虫。如果食用了被肝吸虫感染的生鱼片，虫体可能会寄生在人体胆管、胆囊内，引起胆管炎、胆囊炎、胆结石等。专家特别强调，认为海鱼比淡水鱼更安全也是一种误区。

首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师 郑建伟：华支睾吸虫其实就是来自于生食的海鲜和淡水鱼，这个引起我们东南沿海肝硬化、肝癌的风险非常高。华支睾吸虫与肝硬化和肝癌的风险是大于正常的5倍以上，一般在4.5到6.1倍左右。

误区二：高浓度酒能杀死细菌

还有一种误区是认为，可以通过白酒、芥末等调料杀死食物里的寄生虫。

首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师 郑建伟：很多人用酒、醋或者其它的材料腌制以后，认为达到了这种消毒标准，尤其是有一些从河里或者海里捞上来以后还明显有污染的，然后用号称也是高浓度酒（腌制），但是这高浓度酒与这个医用的高浓度酒（精）还差别很大，并且浸泡的这个条件比如说浓度、时间、深度都不达标，这样的话其实这种所谓的生腌食品还是很大风险的。

购买生鲜食品 选择正规渠道

我国生熟食品的国家标准不一样，对生鲜食品的检验检测更加严格。如果一定要食用或制作生腌食品，要在正规渠道购买达标的生鲜食材。

首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师 郑建伟：生食的话如果是没有注意到质量标准，包括收集、采集、运输、存储和最终厨房加工，这个过程如果说任何一个环节被污染或者滞留时间过长，或者温度不达标这样的话就有很大的细菌滋生。在腌制过程中也尽可能采取一些比如说高浓度酒，浸泡时间偏长然后要全部浸泡进去。