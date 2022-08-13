首个国产新冠口服药临时纳入医保报销

昨日（12日），国家医保局表示，首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销。

国家医保局指出，按照基本医保有关规定，为更好保障诊疗需求，凡被列入新冠肺炎诊疗方案的药品，可以临时性纳入医保支付范围。在8月9日，国家卫生健康委已经印发通知将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案，因此参保患者使用该药时医保基金可按规定予以支付。

另据报道，8月11日，复星医药宣布，公司联合真实生物响应各地政府需求，紧急调配抗新冠肺炎小分子口服药物阿兹夫定片驰援全国多地，近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。按照各地医保挂网价格，阿兹夫定片定价每瓶270元，每瓶35片，每片1mg。

7月25日，复星医药宣布与河南真实生物科技有限公司达成战略合作，双方将联合开发并由控股子公司复星医药产业独家商业化阿兹夫定。复星医药将持续密切关注此轮疫情态势，并已作出相应商业化部署，携手合作伙伴，全力保障药品生产和供应，切实满足疫情防控一线需求。

据了解，阿兹夫定片是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。支持其上市申请的Ⅲ期注册临床试验显示，阿兹夫定片可以显著缩短中度的新冠病毒感染肺炎患者的症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。

在抑制新冠病毒作用方面，阿兹夫定可抑制新冠病毒的活性。另从安全性来看，阿兹夫定片总体耐受性良好，不良事件发生率阿兹夫定组与安慰剂组无统计学差异，未增加受试者风险。

2021年7月20日，国家药监局已附条件批准本品与其他逆转录酶抑制剂联用治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。2022年7月25日，国家药监局应急附条件批准真实生物阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。8月9日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布通知称，根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见，为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》。根据《诊疗方案》，阿兹夫定片用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。用法用量为空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，疗程至多不超过14天。

此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。 (记者 解丽 张鑫)