加强方舱医院储备 三部门公布设计导则

新华社北京8月12日电 平时可做日常设施使用，选址应符合当地城镇规划，结构安全等级不得低于一级，抗震设防分类不得低于重点设防类……12日，国家卫生健康委、国家发展改革委、住房城乡建设部三部门公布《方舱医院设计导则（试行）》，要求构建平急结合的医疗救治体系，做好新冠肺炎感染者分类救治，加强方舱医院储备。

导则从选址、总体布局、建筑、结构、给水排水、电气、医用气体等方面，对方舱医院项目设计工作做出全面指引。

在使用及运行方面，导则明确，方舱医院的建设应充分利用现有设施设备，在当地联防联控机制下结合城镇总体规划、医疗资源、建设条件、管理模式等多方面实际情况，合理确定改造建设方案，确保快速使用，高效运行。

为使方舱医院建设更好实现“平疫结合”，导则还提出方舱医院应综合考虑平时及应急时的功能，建筑、结构、机电、消防、环保、节能、无障碍等各专业设计应符合国家、地方相关建设标准、规范、文件要求。

导则的许多条目体现出设计的人性化、智能化。导则明确，方舱医院各功能房间、区域室内设计温度冬季宜为18至22摄氏度，夏季宜为26至28摄氏度。有条件的方舱医院宜充分利用人工智能和物联网应用技术，实现“无接触式”体温监测及人脸识别、心理疏导、场所消毒、物资配送、重点人群体征监测和污物跟踪管理等安全防疫功能。