“诊所隐匿收入超47亿”，医美暴利藏着哪些猫腻

日前，“杭州一医美公司偷逃税被罚8800多万”登上微博热搜榜。处罚事由显示，2017年1月至2021年11月，该公司分支机构千和医疗美容诊所为客户提供医疗美容项目服务，利用个人银行账户收取服务款，并隐匿收入超47.55亿元，未计入财务账。在此期间，该公司通过账户中隐匿收入孳生的利息收入约为2879.68万元。该行政处罚引发广泛热议。很多人感到困惑，医美行业究竟有多赚钱？

一家美容诊所，在不到5年的时间里，隐匿收入就高达47.55亿元，如果加上计入账务账的公开收入，会是一个怎样的规模？民众在唏嘘的同时，也难免感叹——医美真是个容易大发横财的“好生意”。

税收按实际收入核定，隐匿巨额收入，最直接的危害是偷税。事实上，杭州市税务局对该公司少缴的企业所得税约1.47亿元处百分之六十罚款，罚款金额合计约8827.27万元。说明这起案件正是作为偷税来处罚的。从已知的信息看，偷税之外的其他可能，尚未纳入调查。

但隐匿收入的危害不仅在于偷税，还在于掩盖乱收费等其他现象。总账都查不到，细查分账就更加无从谈起，在此背景下，哪怕针对个人随意巧设收费项目甚至加几倍收取费用等，都可做到“水过无痕”。在现实中，一个小小的美容手术，收取几万元的费用是常事，有人还因此背上沉重的债务。合同欺诈、网贷合谋、招工中介暗设陷阱等，也不是完全没有可能。这些乱象都与钱有关，因此也都有可能与收入一起被“隐匿”掉了。

隐匿巨额收入意味着机构一旦遇到问题，可以通过花钱摆平。一些美容机构既不害怕罚款，又不担心赔钱，甚至公开宣称“只要不死人”就行。无视安全、胆大妄为，根源在于有巨额收入作为“靠山”。当一次处罚不及一次美容手术所获利润、一次赔付可短时间“捞回”时，罚了再犯、赔了再赚等花钱摆平做法，就会成为美容机构惯用的应对手段。美容机构财大气粗且资金来路隐秘，罚与赔所带来的成本，就显得微不足道。

数额巨大的隐匿收入还是很多医美不良行为的根源。比如有钱就可以请人发布“种草”贴，就能够养活一批线上“医托”；有钱也可打造“名医”形象、聘请“名医”走穴；有钱也便于转场和换人，一旦出事或口碑已坏，可迅速在其他地方改换名头卷土重来……医美暴利既是前期乱象的结果，又使后期收割利益和掩盖乱象有了底气和资本。

对于这起事件，既要看到偷税等直接危害，也要看到乱收费等潜在可能，不仅要按照偷税来依法处罚，更应该细查账目，看看是否存在更多隐秘乱象。在医美领域，赚钱是目的，有钱便于“使坏”，钱的事理顺了，法与理就容易理顺。从这个角度看，将医美利润控制在合理水平，堵塞医美机构财务管理漏洞等，应该成为规范医美市场优先采取的行动。