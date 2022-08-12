良性甲状腺结节不必手术（名医讲堂）

甲状腺是人体内分泌系统中最大的内分泌腺，它是脖子上一个蝴蝶状的腺体，包裹在气管的前面。甲状腺有两个腺叶，气管两侧各一个，中间由一小块组织连接（峡部）。

甲状腺由分泌和控制体内激素的腺体组成，受“下丘脑—垂体—甲状腺轴”的调控，合成并分泌甲状腺素。甲状腺素作用于人体相应器官发挥生理效应，作用范围非常广，几乎遍布全身各组织、器官。主要作用是促进生长发育、调节机体新陈代谢及各器官系统的功能活动等，主要对代谢、发育与生长、神经系统、心血管系统、消化系统等方面有影响。

导致甲状腺疾病的原因如下：

1.碘源性因素。碘是合成甲状腺激素的重要物质，缺碘可能引起甲状腺肿、甲状腺功能减退（甲减）等；而过量摄入碘，可引起碘源性甲状腺功能亢进（甲亢）。

2.自身免疫因素。最常见的是毒性弥漫性甲状腺肿，即临床上常说的甲亢，主要由自身免疫过程和精神刺激引起。慢性淋巴细胞性甲状腺炎，又称桥本甲状腺炎，也是一种自身免疫性疾病，可引起甲状腺功能减退症。

3.家族遗传因素。家族遗传性酶缺陷可引起甲状腺激素合成障碍，导致甲状腺肿及甲减。

4.医源性因素。手术、放射性碘、甲亢治疗药物等，如果使用不当，可引起甲状腺功能减退；而服用甲状腺素过量，可引起药源性甲亢。

5.其他因素。感染可引起急性甲状腺炎，垂体肿瘤可引起垂体性甲亢，发育不良可引起甲状腺先天异常。

甲减就是甲状腺分泌的甲状腺素水平不够，从而导致一系列相关表现。甲减的症状和体征与其他一些常见疾病类似，因此常常被漏诊，如疲乏、易困倦、身体软弱无力、怕冷、记忆力减退、体重增加或难以减重、关节或肌肉疼痛、毛发或指甲变薄变脆等。

甲亢则是因为甲状腺分泌的甲状腺素水平过多导致的。甲亢症状包括体重下降、紧张、焦虑、易激惹、爱生气、心率很快、眼球突出、手颤、肌肉无力、疲乏、脱发、大便次数增加、皮肤薄而湿滑、怕热、爱出汗、月经紊乱等。

甲状腺结节是指甲状腺腺体上长出的肿物，所以甲状腺结节有的时候也叫甲状腺肿物。结节可单发或多发。产生结节的原因有很多，如甲状腺本身增生性疾病，出现了一些甲状腺上的新生物，炎症、自身免疫性疾病等，都可以诱发甲状腺结节。甲状腺结节细针穿刺活检，是目前判断其良恶性最好的方法之一。大多数恶性结节需要手术治疗，而许多良性结节不必手术，只需定期观察。所以，甲状腺穿刺活检不仅减少了不必要的甲状腺手术，而且有助于及早发现甲状腺恶性肿瘤，成为避免误诊误治的利器。

得了甲状腺疾病该看哪科？如果甲状腺彩超检查没有提示结节或者肿瘤，只是甲状腺激素水平异常，需要到内分泌科就诊。如果患者的甲状腺结节肿大，尤其是单发结节，或者明确为甲状腺肿瘤的情况，建议到普外科检查，为进一步手术做准备。如果患者是甲状腺小结节，伴有甲状腺激素水平异常，建议先看内分泌科，待甲状腺功能好转后，再转至外科进行诊断和治疗。

（作者为北京协和医院基本外科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 18 版）