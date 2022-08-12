蔡秀军：多措并举推动医院高质量发展

自公立医院高质量发展相关文件实施以来，各地公立医院积极探索公立医院高质量发展路径，形成了一批经验成果。为充分展现全国各级公立医院在推进公立医院高质量发展工作中付出的努力、取得的成效，发挥典型示范带动作用，人民健康于今年4月启动了“2022公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”，挖掘、汇聚、推广各地公立医院高质量发展经验。

2019年初，国务院办公厅发布《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，在全国范围全面启动三级公立医院绩效考核，被称为公立医院的“国考”。浙江大学医学院附属邵逸夫医院（以下简称“邵逸夫医院”）连续三年在“国考”中取得了A++的成绩。邵逸夫医院院长蔡秀军认为，取得优异成绩主要得益于医院从建院开始便坚持的服务理念、高质量发展思路以及建院28年来一直围绕的12字发展目标——“不忘初心、不断创新、追求卓越”。他提到，近年来，邵逸夫医院积极开展医院专科建设、医院管理体系建设、智慧医院建设等各项工作，多措并举推动医院高质量发展。

蔡秀军介绍，医院坚持“错位发展、精准微创、问题导向、交叉融合”发展方针。牵头建设国家呼吸区域医疗中心，高标准参建综合类别国家区域医疗中心，依托国家级平台整合各类医疗资源，促进医疗技术高质量稳步提升。此外，还通过创新诊疗方式促进专科能力提升，如培养专业呼吸治疗师、为呼吸疾病患者提供方便快捷的疾病监测工具等。

在管理方面，邵逸夫医院不断借鉴优秀医疗机构组织架构和管理经验，依托精细化管理根基，充分发挥党委领导下的院长负责制的政治、组织优势，进一步提升医院综合治理效能。同时，创新管理模式，采用委员会管理制度，委员会不是行政部门，而是由临床一线工作医生护士组成的各类委员会，如门诊委员会、急诊委员会、外科委员会、内科委员会等，主要职能是将工作当中发现的问题，在会上进行讨论，并提出解决问题的办法和意见建议，最后医疗行政委员会决策。

在技术方面，一方面大力开展智慧医院建设，依托互联网新技术为患者提供方便快捷的诊疗服务，尤其在疫情期间，通过互联网技术的充分运用，解决疫情防控期间老百姓看病难的问题；另一方面则积极发展医院特色医疗技术，加强技术创新，围绕临床问题鼓励员工开展手术方式的革新以及医疗器械的发明。

在科研方面，医院整合人才、平台等各方资源，形成一批结构合理、优势互补、团结协作的协同创新团队和多学科交叉、多团队合作、多技术集成创新平台，进行医工信、产学研的多方面结合，加速科研成果转化。

在智慧医院建设方面，“邵逸夫医院是国内较早开展互联网医疗探索的公立医院，2014年起提出了‘未来医院’建设概念，即通过信息化、互联网化或智慧化来作为医院发展方向，是医院高质量发展的技术要求。其目的是为了给患者带来更便利医疗服务的同时，也更加方便医务工作者。”蔡秀军说，“对此，我们一方面将信息化技术应用在诸如急救等医疗服务上，通过互联网技术提高急救治疗效率，争取更多的患者救治时间；另一方面用于提升精细化管理能力，通过互联网医院，丰富医疗资源运用方式和运用效率，促进分级诊疗的实施；此外，通过区块链等技术的应用，保护医务人员的科研数据以及患者的医疗数据，促进科研诚信，维护患者医疗信息安全。”

探索平急结合建设模式是推进公立医院高质量发展的一项重要工作。对此，邵逸夫医院构建“平疫结合快速切换病房”模式，提升疫情防控期间医院诊疗与防控能力。蔡秀军介绍，“平疫结合快速切换病房”模式解决的是“疫时床位供不应求、平时资源无辜浪费”的尴尬局面，通过在医院病房各病区间加装一道门来实现三区两通道，当有疫情时关闭连接门，就能变成呼吸传染病诊疗专区，无疫情时打开门便恢复常规病区，促进了公共卫生服务与医疗服务的高效协同、无缝衔接。