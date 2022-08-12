将进一步优化完善健康码互认管理

本报北京电 （记者王美华）在国务院联防联控机制近日举行的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近期周边国家疫情快速反弹，我国外防输入压力持续增大。8月以来，全国共有9省份报告本土感染者超过百例，其中海南省超过2000例。目前，海南三亚疫情仍处于高位进展期；新疆、内蒙古、广东等省份多地疫情仍处于快速发展阶段，存在一定社会面传播风险；西藏拉萨、日喀则、阿里等地近日新报告本土疫情，传播扩散风险较高；前期在甘肃、广西、山东等省、自治区发生的本土聚集性疫情已得到有效控制。国务院联防联控机制综合组向相关省份派出工作组，正在指导地方精准高效处置疫情。

米锋表示，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。发生疫情的地区，要以高质量核酸检测为抓手发现阳性感染者，以密接次密接管控为重点切断传播链，以流调转运为中心解决好隔离问题，严格落实各项防控措施，迅速遏制本土疫情扩散蔓延。未发生疫情的地区要毫不松懈抓好常态化防控，积极排查风险人员，防范疫情引入导致续发传播。

推动新冠病毒核酸检测结果全国互认的通知印发以来，各地迅速组织落实。米锋表示，接下来将进一步提高信息共享时效，优化完善健康码互认管理，更方便群众安全有序出行。如果遇到核酸检测结果不互认的情况，公众可通过国务院联防联控机制和各地设置的公众留言板进行反映。

“在此次疫情应对过程中，我们快速统筹全国医疗力量和核酸检测资源，加大对海南的支持。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，已从全国19个省市调派1万余名医疗卫生人员支援海南。在核酸检测方面，调派近8000名检测人员、采样人员和检测设备，将海南省的核酸检测能力提升至每天单管240万管，在立足三亚和海口的同时，兼顾其他市县，迅速提升检测能力，为大规模核酸检测提供支撑。在医疗救治方面，调派2000多名医务人员，整建制派出2支国家紧急医学救援队，接管方舱医院，实现分类救治，最大限度减少对正常医疗服务的影响；此外，还派出近300名流调与监督人员支援防控工作。与此同时，国务院联防联控机制综合组已派出工作组和国家级的专家，指导西藏尽快控制疫情。

“今年秋冬季或冬春季，有可能出现流感和新冠肺炎疫情叠加流行的风险。”中国疾控中心病毒学首席专家董小平介绍，我国采取了组合性措施来应对这种风险：长期监测流感和新冠肺炎活动水平和特征，动态开展风险评估，及时发布预警信息；发热门诊对发热患者进行排查和分诊，及时识别和诊断流感和新冠疫情；一旦出现疫情，当地会根据疫情的风险评估，采用一些必要的公共卫生措施，在防控新冠肺炎的同时，也可有效降低流感传播；今年我国流感疫苗批签发比较早，建议各地及时做好流感疫苗接种工作准备。

截至8月9日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过34.26亿剂次。60岁以上老年人接种覆盖人数超过2.38亿人，完成全程接种超过2.26亿人。