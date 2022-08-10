国家卫健委：海南三亚疫情仍处于高位进展期

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近期，周边国家疫情快速反弹，我国外防输入压力持续增大。8月以来，全国共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例。

米锋介绍，目前，海南三亚疫情仍处于高位进展期。新疆、内蒙、广东等省份多地疫情仍处于快速发展阶段，存在一定社会面传播风险。西藏拉萨、日喀则、阿里等地近日新报告本土疫情，传播扩散风险较高。前期在甘肃、广西、山东等省发生的本土聚集性疫情已得到有效控制。国务院联防联控机制综合组向相关省份派出工作组，正在指导地方精准高效处置疫情。

米锋强调，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。发生疫情的地区要以高质量核酸检测为抓手发现阳性感染者，以密接次密接管控为重点切断传播链，以流调转运为中心解决好隔离问题，严格落实各项防控措施，迅速遏制本土疫情扩散蔓延。未发生疫情的地区要毫不松懈抓好常态化防控，积极排查风险人员，防范疫情引入导致续发传播。

另外，要继续做好新冠病毒疫苗接种。截至8月9日，全国累计报告接种新冠疫苗34亿2661.9万剂次，接种总人数13亿139.2万，已完成全程接种12亿6828.5万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.31%、89.96%。完成加强免疫接种8亿217.4万人。

60岁以上老年人接种覆盖人数2亿3880.3万人，完成全程接种2亿2609.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.44%、85.63%。完成加强免疫接种1亿7628.0万人。