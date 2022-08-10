并非人人都适合近视手术 日常护眼这样做

暑期是儿童青少年进行视力矫正及眼部保健的最佳时期。不少学生想趁假期做矫正手术，一些商家抓住时机推出各种各样的近视治疗产品。在人民投诉平台，很多使用过“视力保护产品”的家长留言称，被商家的虚假夸大宣传“坑”了。那么，护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等产品，真的能像商家所宣传，可以康复视力、降低度数、治愈真性近视吗？如不慎受骗，消费者应该如何维护自身权益？

近日，在人民网联合中国消费者协会推出的《消费洞察》栏目系列访谈中，围绕给孩子矫正视力，你花了哪些冤枉钱这一主题，中国消费者协会相关负责人及专家结合人民投诉平台网友问题进行解答。

并非人人都适合近视手术

教育部最新数据显示，近年来，我国总体近视发生率呈明显上升趋势，达到33%，是世界平均水平的1.5倍。

中国消费者协会消费指导部副主任赵宇表示，近视可控可防，但不可治愈。2019年，国家卫健委、市场监管据等六部门发布的《关于进一步规范青少年近视矫正工作加强监管的通知》明确指出，在目前的医疗技术条件下，近视是不能治愈的。如果是由于用眼过度等原因导致的假性近视，及时去正规的眼科医疗机构检查，通过科学的方法，是有可能恢复的。如果已经发展为真性近视，那么只有通过佩戴眼镜，包括镜框眼镜、近视手术等方式进行矫正。

就近视手术，首都医科大学附属北京同仁医院屈光手术中心主任翟长斌表示，虽然这项手术安全、有效，但并不是所有人都适合做。

他说，首先，做近视手术有年龄范围限制，一般在18岁-50岁之间。第二，要求患者眼部没有任何疾患，比如角膜炎、结膜炎、青光眼、眼底疾患等，都不适合近视手术。还有，对近视手术要有合理期盼。凡是手术都是有风险的，医生在给患者做手术前都要进行评估，只有患者自身具备相关条件，才可以做手术。据统计，因为各种原因，有2%-5%的患者可能对近视手术后的疗效并不是完全满意，所以，是否做近视手术还是要慎重考虑。

日常护眼这样做

在日常生活中，大家应该如何防治近视？赵宇表示，关键要培养良好的用眼习惯，从小抓起，从早抓起。孩子从出生到3岁，是视力发育的黄金时期，要尽量避免使用电子产品，3-6岁是眼睛和视觉功能发育的关键时期，家长要随时关注孩子眼睛的发育和视力健康情况。

同时赵宇表示，要学会科学用眼，搭配适当的户外活动。家长要引导孩子以正确的姿势、距离进行阅读和书写，连续用眼时间不要超过40分钟，要注意周围环境的亮度等。现在很多孩子都上网课，要帮助孩子合理选择或者正确使用电子产品。使用电子产品30-40分钟之后要休息10分钟，年龄越小，连续使用电子产品的时间也要相应地缩短。如果孩子不是为了学习的目的来看电子产品，单次的使用时间建议不超15分钟，每天累计不超1个小时，要积极地督促孩子进行户外活动和体育锻炼。

“推荐每天保持两个小时以上的户外活动，或者每周累计14小时以上的户外活动，培养孩子良好的生活习惯。如果孩子已经近视的，要增加户外活动的时间，以延缓近视进程，建议每天户外活动的时间在3个小时以上。”赵宇说。

“医学上还有两种方法，一个是OK镜，一个是低浓度的阿托品，需要注意的是，一定要在医生指导下使用，不能自己随意使用，不然不仅达不到矫治近视的目的，还可能会引起其它副作用。”翟长斌说。