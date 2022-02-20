泡脚防寒并非人人适合

近段时间天气忽冷忽热，据天气预报，冷空气马上就要来袭，不少人都想着用泡脚来防寒。但专家提醒，并不是人人都适合泡脚，特别是有下肢血管病变，或是有下肢皮肤损伤、下肢关节炎症急性期、糖尿病外周神经病变或有心肺疾病的人群，都不建议泡脚。

广州医科大学附属第二医院康复科副主任治疗师叶正茂介绍，建议有基础病的人群泡脚前咨询专业医生，如果没有泡脚禁忌，操作时也要掌握好温度和时间，注意以下几点：

1.水温不能太高，可准备40°C的热水，倒入水桶中，以水量没过脚背或小腿肚，以温热但无刺痛等不适感为宜。

2.泡脚时间不宜太长，15分钟~20分钟为宜，泡至皮肤微微发红但无灼痛感。

3.泡完脚后，除了擦干水外，还应仔细检查皮肤，观察有无持续不退的红肿、有无破损或起泡等情况，如果有异常应及早处理。

4.泡完脚后穿好袜子保暖，同时注意地面上是否有水，特别是老年人，一定要小心防滑倒。（来源：广州日报 记者翁淑贤 通讯员方丽婷、许咏怡）