这三个常见的辅食添加错误，你踩过坑吗？

母乳固然对宝宝很重要，但及时并适时地进行辅食喂养同样很关键，吃母乳或配方奶以外，宝宝需要进食各种营养丰富的食物，来摄取生长和发育所需的营养。

比如，当宝宝满6个月后，宝宝所需要的铁质大大提升，单吃母乳已经不能满足他们的需要；除了这些原因之外，进食固体食物还有助宝宝发展咀嚼能力；尝试多种类型、质感、味道的食物更有助于宝宝适应多样化的食物，逐步习惯成人的饮食；早点接触各种食物，增加对食物的经验，有助于减少偏食的问题。

在各个平台上搜辅食添加建议，你会发现啥说法都有，甚至很多都是错误的。其中就有三种辅食的添加建议，是容易引起误导甚至是概念上有错误的，新手爸妈要记得防“踩坑”哦。

错误1:辅食添加一个月了，还没吃肉

从添加辅食开始，应该尽早添加肉。宝宝6个月后，自身储备的铁就基本耗尽，母乳也已经不能满足对铁的需求了，此时急需从其他食物中获取。由于6个月之后宝宝对铁的需求比较大，而红肉是最富含铁的辅食，延迟添加肉泥有可能导致一定几率的贫血症状出现。

《中国居民膳食指南》2022这么建议：首先添加肉泥、肝泥、强化铁的婴儿谷粉等富铁的泥糊状食物。

可以首先尝试添加强化铁的婴儿米粉，或者富含铁的肉泥、肝泥等。除此之外，尽量选择易消化且不易引起过敏的食物。

错误2：机械地按特定顺序添加辅食

实际上，除了需要先添加高铁食物之外，其他的食物对于宝宝来说并没有固定顺序。

按照传统，刚开始的时候应该先喂宝宝吃谷物。不过并没有医学证据显示，按照特定的顺序喂辅食对孩子有特殊的好处。尽管很多医生建议，要先喂孩子蔬菜，然后再喂水果，但是也同样没有医学证据显示，如果先喂孩子水果，孩子会不喜欢蔬菜或者对蔬菜过敏。

2013年加拿大儿科协会和加拿大过敏症及临床免疫学会联合发表声明，指出延迟添加某种食物并不能降低过敏风险。

另外，宝宝满6个月就可以吃鸡蛋了，而不是非要等到8个月才开始吃——保持食物的多样性更重要。

有研究表明，一岁前宝宝尝试过的食物种类越多，之后患过敏皮炎的概率越低，但有一点需要注意：如果宝宝出现过敏症状，就应立刻停掉，完全回避。

错误3：水果非要蒸熟吃

宝宝吃水果当作辅食的注意要点在于“软”，而不是“生”！也就是说，只要够软，是可以生吃的。关于这一点，世界卫生组织也完全没提生熟问题，只是要求质地从泥糊到颗粒，到小片、小块的过渡。

对于水果类泥糊样辅食的制作，我是这样建议的：

香蕉泥：香蕉剥皮，用不锈钢匙轻轻刮成泥状或捣烂。

苹果泥：将苹果切成两半去核，用匙轻轻刮成泥。

但是鉴于很多妈妈仍然觉得生吃水果很不安心，我们可以有个折中一点的办法：把装有水果的容器放在温奶器或热水碗里“加热”一会儿——因为这样总比“蒸”保留更多的营养成分。

文/陈丽娟（中国注册营养师）