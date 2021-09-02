专家谈婴幼儿“科学喂养”：正确母乳喂养 合理添加营养补充剂

婴幼儿发育成长中的营养问题一直受到无数家长关注，良好的营养事关孩子一生健康。那么，家长如何能够做到 “科学喂养”呢？近日，中国医学科学院北京协和医院儿科主任医师王丹华，中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童保健部副主任张悦和首都医科大学附属北京儿童医院儿童保健中心副主任马扬就母乳喂养与婴幼儿营养热点问题，指导儿童家长和社会公众树立科学育儿理念，普及母乳喂养与婴幼儿营养健康知识。

母乳喂养0-6个月的婴幼儿有哪些注意事项？

母乳是妈妈送给初生宝宝最好的礼物。中国医学科学院北京协和医院儿科主任医师王丹华提倡，0-6个月的婴儿宜纯母乳喂养。母乳中所含的营养成分具有最佳生物利用度，能够满足6个月之内婴儿生长发育的全部需要。此外，母乳中有丰富的免疫活性物质，能够提升和调节婴儿免疫能力，降低婴儿患感染性疾病的风险。同时，母乳喂养能够增进亲子关系，促进孩子的神经系统发育。

那么，如何让妈妈顺利开始母乳喂养呢？王丹华介绍，要做到“三早”：早接触、早吸吮、早开奶。新生儿出生彻底擦干后，应马上与妈妈进行皮肤接触。通过皮肤接触，能够激发新生儿的寻乳反射，让孩子早吸吮。早吸吮能够刺激妈妈泌乳素的分泌，做到早开奶。按需哺乳是母乳喂养另一原则，应在孩子饿的时候喂、妈妈奶涨时喂，不限制次数和时间。

有些新手妈妈总是担忧自己奶水少，不够孩子喝。应如何判断妈妈的奶量是否满足宝宝呢？

王丹华介绍，判断标准有两条：一是看宝宝的体重，二是看宝宝的尿量。新生儿的体重下降不超过出生体重的7%，以及妈妈下奶后前3个月每个月孩子体重增加没有达到1斤半（750克），就无需干预。另外，尿量方面，妈妈下奶后，孩子每天的尿应在6次以上。

如何保证足够的泌乳量？王丹华表示，最重要的是保证孩子频繁吸吮、持续的皮肤接触、24小时的母婴同室，更多的皮肤接触能够保证妈妈泌乳素的分泌。夜间是妈妈泌乳素分泌的高峰，在夜间必须喂奶以维持泌乳量。同时，要注意宝宝正确的含接，避免妈妈的疼痛。另外，妈妈每次喂奶后应排空乳房，刺激泌乳。

如何正确为6个月到1岁的婴幼儿添加辅食？

何时给婴儿添加辅食最合适呢？北京儿童医院儿童保健中心马扬介绍，6个月龄以后，婴儿从母乳中获取的营养已经不能够完全满足孩子生长发育需求，能量、蛋白质、脂类、铁、锌等营养素会出现缺口，这些缺口需要及时、合理地通过添加辅食给宝宝补充。

由于不同食物包含的营养素不同，应给宝宝添加多种多样的辅食。辅食大概分为7大类，包括谷薯类、豆类和坚果类、肉类（鱼、禽类、肉及内脏）、蛋类、富含维生素A的蔬果（深色蔬菜）、其他蔬果、奶类及奶制品。

辅食每天添加至少4种以上，并且至少包括3类食物，一类是肉类，另一类是蔬菜类和谷薯类（碳水化合物）。

需要特别注意的是，6月龄至2岁的婴幼儿容易出现缺铁性贫血，所以要及时给孩子补充富含铁、铁吸收率比较高的辅食，主要包括肉类、动物肝脏、动物血等。

如何培养孩子良好饮食习惯？营养补充剂如何添加？

当前，仍有不少家庭存在父母追着孩子喂饭，不喂不吃等不良的饮食习惯。此时，培养孩子的良好饮食习惯十分重要。

对此，中国疾控中心妇幼保健中心儿童保健部副主任张悦介绍，婴幼儿的饮食是一个从哺乳逐步过渡到喂食，再到自主进食的过程。对于1岁左右的孩子，可以鼓励练习自己吃饭，2岁以后，家长可以要求孩子自主进餐。

在培养孩子良好饮食习惯的时候，要注意定时、定点和适量。定时指每天进餐的时间固定，大概持续20—30分钟。定点指孩子的进餐地点固定。适量指要关注并依据孩子的反应给孩子提供食物。

对于额外的营养补充剂问题，王丹华介绍，新生儿出生以后要马上注射维生素K，预防新生儿出血。其次，所有新生儿出生几天后，应开始补充维生素D，补充量是400—800国际单位。关于补钙问题，对6月龄以内的宝宝来说，奶里的钙能够满足孩子生长发育需要，不需要额外补充。对一些早产宝宝，尤其是一些极低出生体重的早产儿，要在医生的指导下额外补充钙剂，磷制剂、维生素A。同时，早产儿铁储备比正常足月儿要低很多，更容易造成缺铁性贫血，常规补充铁剂是非常重要的。 (记者张文婷 实习生韩溪芮）