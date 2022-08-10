母乳喂养的婴儿需要补钙吗？

2022年8月1到7日是第31个世界母乳喂养周，今年的活动主题为“母乳喂养促进 健康教育先行”。母乳是全世界公认的婴儿最理想的天然食物，世界卫生组织和联合国儿童基金会一直倡导把母乳作为婴儿食物的最佳来源。出生后的前6个月进行纯母乳喂养，6个月后引入过渡期食物。世界卫生组织（WHO）还建议在合理添加过渡期食物的基础上，继续母乳喂养至2岁。

我在儿保门诊工作中发现，因喂养问题及对各种保健品的疑问而前来就诊的宝宝很多，特别是关于补钙，家长们有太多疑问了。

比如宝宝百天后出现枕秃，宝宝的爸妈和其他长辈就会问医生：“大夫，我家宝宝3个月了，纯母乳喂养，母乳特别好，宝宝体重长得好，就是后脑勺一圈不长头发。生下来头发可好了，现在都掉秃了，有朋友说是缺钙，需要补钙；又听网上说纯母乳喂养不需要补钙，钙补多了会中毒……我们也不懂，纯母乳喂养的宝宝到底需不需要补钙呢？会不会缺钙得佝偻病？宝妈需要补钙吗？”

看着他们焦虑的神情，我必须把这些问题跟大家说清楚。母乳基本能满足婴儿需要的全部营养需要，但是1岁以内婴儿期宝宝生长发育迅速，对钙需求量也相对较多，关于母乳喂养的宝宝是否需要额外补充钙剂，我们整理如下知识点回答家长们的疑问。

问：宝宝每日推荐钙摄入量多少呢？

答：人体日常所需的钙元素均需经食物获得。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量（2013）》，每日钙的适宜摄入量：0-6月龄婴儿200mg/d，6-12月龄婴儿250mg/d。原则上，如果饮食中摄入的钙量达到了供给标准，就可以不补钙。

问：母乳中钙含量能满足宝宝生长所需吗？

答：母乳中的钙含量为34mg/100ml，也就是说6月龄内宝宝每天进食600ml母乳就可以达到每日钙推荐摄入量；但实际上好多宝宝每日母乳摄入量通常在800ml左右，母乳中钙摄入量完全足够宝宝生长发育所需。并且母乳中钙与磷比例为2:1，母乳喂养的婴儿胃肠道中钙磷形成的不溶性化合物较少，钙的吸收利用率更高；另外母乳中的饱和脂肪酸（棕榈酸）结构与配方奶粉不同，减少了皂钙排出造成的钙丢失。

问：哺乳期的妈妈每日钙需要量是多少呢？

答：为满足哺乳期的钙需求，乳母膳食钙推荐摄入量比一般女性增加200mg/d，总量达1000mg/d；乳母每天喝奶500ml，可获得540mg钙，再加上绿色蔬菜、豆制品、虾皮、小鱼等含钙丰富的食物，即可达到每日钙推荐摄入量。母亲自身还会通过多种生理调节机制，减少尿钙的排出约100mg/d。

问：哺乳期妈妈不补钙，母乳钙含量会低吗？

答：母乳营养成分是相对稳定的，不会因为母亲饮食出现巨大变化。母乳中钙含量呈稳态调节，哺乳期妈妈不补钙，不会影响母乳钙含量。当然，哺乳期妈妈额外补钙也不会增加母乳中钙的含量。乳母需要保证足够的钙摄入，不是为了增加母乳中钙含量，而且为了妈妈自身的骨骼健康。

问：哪些母乳喂养的宝宝容易钙缺乏呢？

答：母亲妊娠期钙和维生素D摄入不足、早产、低出生体重儿、双胎、多胎等，胎儿期钙储备不足，容易造成婴儿出生早期钙缺乏；宝宝长期腹泻或患胃肠道疾病等，造成钙吸收利用不良，容易引起缺钙；维生素D摄入不足或其他肝肾疾病影响维生素D活性，造成钙吸收不良引起钙缺乏。以上情况需要额外补充钙剂或者添加母乳强化剂，需要在医生指导下补充。

问：纯母乳喂养的宝宝会出现佝偻病吗？

答：近几年宅家的宝宝越来越多，遛娃活动减少，户外晒太阳就更少了，可能会造成宝宝维生素D缺乏。维生素D可以调节体内磷比例，预防儿童佝偻病发生。由于母乳中维生素D含量较少，中国营养学会发布的《0-6月龄婴儿母乳喂养指南（2022）》，以及我国维生素D缺乏性佝偻病防治建议，均主张：足月儿出生后2周开始补充维生素D 400~800U/天，母乳充足的宝宝一般不额外补充钙剂。

因此，纯母乳喂养的健康婴儿可以持续从母乳中获取稳定、充足且易于吸收的钙，不需要额外补钙。

文/刘子源（北京大学第三医院儿科）