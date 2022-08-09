患者康复就是最大褒奖（最美新时代革命军人）

周飞虎在判断患者病情。

赵雅军摄

早上6点30分，解放军总医院第一医学中心重症医学科主任周飞虎准时出现在医院里，查看患者诊疗记录、判断患者最新病情……把这些工作做完，时间还不到8点。

“患者把生命托付给我们，哪怕只有一线希望，也要尽全力救治。”周飞虎说。

这些年来，在抗震救灾、援非抗击埃博拉病毒、国际维和救援等急难险重的任务中，都能看到周飞虎的身影。

新冠肺炎疫情暴发以来，周飞虎作为解放军总医院新冠肺炎患者救治专家组主要成员，一直奋战在抗疫一线。2020年，周飞虎闻令而动，带队奔赴巴基斯坦执行抗击新冠肺炎疫情任务。

为了更好完成任务，在物资准备、生活起居、防控要求等方面，周飞虎都作了周密安排：他率先进入传染病房救治患者，介绍中国抗疫经验，开展新冠肺炎救治培训，受到高度赞誉。

“身先士卒、勇挑重担，他不愧是我们的‘飞虎队长’！”解放军总医院第一医学中心肝胆胰外科医学部主治医师许寅喆回忆起那段经历，仍然激动不已。

“人民军医，医的是疾病，担的是使命。”周飞虎始终牢记一名人民军医的使命，坚持服务基层、服务官兵、服务战斗力。

2020年，一名军校学员在训练时出现头晕、寒战、乏力等症状。当时，他被第一时间送往当地医院，被确诊为热射病，随后被转入解放军总医院第一医学中心重症医学科。在周飞虎和团队成员的精心救治下，他由昏迷到清醒，身体逐渐好转。

这些年，周飞虎克服高原缺氧等困难，三上西藏阿里高原，参加野战医院智慧化监护病房建设，为高原官兵做好医疗卫勤保障。

针对战士训练可能产生的劳力型热射病，周飞虎进行了系统的科学研究，以科研促进临床发展，极大地提高了危重病救治成功率。他还多次参加对基层部队医护人员的培训，取得良好效果。

在周飞虎看来，重症监护室往往救治的是病情最严重、最复杂的患者，但只要坚持“生命相托、永不言弃”的信念，这里仍能托举起生命的奇迹。

接到深夜来自医院的电话，他迅速出门赶赴手术台；面对患者家属期盼的眼神，他全力救治决不放弃；当其他科室遇到疑难杂症，他毫不犹豫热心支援……在患者最需要的地方，周飞虎总能第一时间出现，与时间赛跑、与病魔战斗。

“重症监护室里见证的不仅是医学奇迹，还有医者仁心。”在周飞虎的推动下，给患者过生日，不时同患者握握手、多交谈……这些暖心举动成为重症监护室的常态，帮助更多患者加快康复。

在大家的共同努力下，解放军总医院第一医学中心重症医学科救治成功率始终保持在95%以上，无数曾经在死亡线上挣扎的重症患者重获新生。

“患者的康复，就是对我们最大的褒奖。”周飞虎说，“我是一名人民军医，当患者需要我时，我随时准备为挽救生命而‘战斗’！”

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）