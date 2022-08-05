企业年金，退休时咋领？

企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度，由企业缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资运营收益构成。截至2021年底，全国有2875万名职工参加企业年金，企业年金投资运营规模达2.61万亿元，当年投资收益额为1242亿元。

有不少读者非常关心，企业年金跟自己关系大吗？换工作会不会影响年金领取？退休时，这笔钱该怎么领？

人社部有关负责人介绍，当职工达到国家规定的退休年龄，或者完全丧失劳动能力时，可以从本人企业年金个人账户中按月、分次或者一次性领取企业年金。也可以将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。同时，出国（境）定居人员的企业年金个人账户资金，可以根据本人要求一次性支付给本人。

此外，当职工变动工作单位时，如果新就业单位已经建立年金制度，原企业年金个人账户权益应当随同转入新就业单位企业年金或者职业年金。如果新就业单位没有建立年金制度，或者职工升学、参军、失业期间，原企业年金个人账户可以暂由原管理机构继续管理，也可以由法人受托机构发起的集合计划设置的保留账户暂时管理。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 19 版）