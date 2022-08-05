智慧医疗赋能眼健康发展

本报长沙电 （记者周姝芸）2022眼健康发展国际论坛日前在长沙召开，多位行业专家就眼科技术新趋势进行专题分享，共同探讨眼科领域技术的发展和创新。

“人工智能创新应用设备是解决看病难、看病贵、医疗资源分配不均衡的方法之一。”北京协和医院眼科主任陈有信在会上分享了通过5G技术完成远程眼底激光治疗手术的案例，他表示，未来远程医疗的5G系统将会进一步打破区域限制，为偏远地区患者带来福利。

复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任孙兴怀指出，早期筛查和诊断对于避免视觉损伤至关重要。如何高效识别眼病？孙兴怀提出可以充分利用5G技术、智能眼部OCT疾病筛查等智慧医疗设备提供专业诊疗服务，提高基层医院的诊疗水平，降低眼病致残致盲率，同时覆盖到各地患者，使他们享受同等的医疗待遇。

作为本次论坛的主办方，爱尔眼科在当天活动上揭牌成立眼视光等四个研究所，进一步推动眼科领域科研创新。同时，爱尔眼科在成立20周年之际发布最新公益战略，未来10年将捐资200亿元，捐赠资金将通过两项公益基金会开展眼健康公益事业，包括设立基层眼科医生、全科医生眼病诊断能力培训提升的专项基金、建立基层眼病诊断帮扶点和捐赠投放眼科智能诊断设备等，助力打造一个覆盖更广泛人群的眼健康公益生态圈。