直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康举办“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

8月8日14:00，浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军将做客直播间，就“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”话题与大家进行交流。

嘉宾简介:

蔡秀军，教授，浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长，浙江大学微创外科研究所所长，浙江省腔镜技术研究重点实验室主任，浙江省腹腔脏器微创诊治临床医学研究中心主任，浙江省重大疾病诊治中心（重症肝胆疾病―微创）负责人。

兼任中华医学会外科分会副主任委员，中国医师协会微创外科医师专业委员会主任委员，中央保健委员会诊专家，国务院学位委员会临床医学学科评议组委员等。

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