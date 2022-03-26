血液中首次发现微塑料 人类该如何应对？

据英国天空新闻等多家媒体3月24日报道，荷兰一个研究小组对22名志愿者的血液进行测试发现，他们中有17人（约77%）血液中含有“可量化”的微塑料。其中一些人的血液中发现了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，这种材料可用于制造饮料瓶；另一些人的血液中发现了聚苯乙烯(PS)，这种材料广泛用于食品包装；还有一些人血液中发现了聚乙烯(PE)，这是一种经常用于生产塑料袋的材料。

自从1907年人类发明塑料和随后大量生产塑料产品后，塑料就全面渗透于人的生活和工作，因此，人体中出现或多或少的塑料成分并不奇怪。而且，由于上个世纪人类对塑料的检测还缺少手段，因此难以发现体内的塑料。

在人体中明确发现微塑料是在2018年，在当年10月举行的欧洲肠胃病学会上，研究人员报告称，首次在人体粪便中检测到多达9种微塑料，它们的直径在50到500微米之间。之后，更多的发现表明，婴儿体内的微塑料是最多的，原因可能是大多数婴儿的奶瓶都是塑料制成的。

当时，研究人员就推测，随塑料器具、食物和饮水进入人体的微塑料可能会进入人体的血液中，现在不幸而言中，血液中查出微塑料，说明这些物质已经对人体产生了无孔不入的渗透。

此后的研究表明，微塑料可能影响海洋生物的生殖，当然大的塑料产品直接杀死动物已经有报道了，如海龟和海鸟吞下塑料袋致死。现在血液中发现微塑料也可能影响人的血液循环系统，从而导致心脑血管病。对地鼠注射微塑料已经证明，微塑料可以导致血栓。另外，微塑料也可以寄居在肺部深处，从而导致各种疾病，包括肺癌。

不过，目前发现的微塑料存在于人体内和可能产生的对健康的危害一是推测，二是只有动物研究的结果，因此，还需要更多的人体研究来证实。

人类发明的所有物质都可能对人、社会和环境产生多面影响，其中的不利影响同样需要科学的定量，也即一种物质或副产品是否对人和生物有害，需要确定剂量，微塑料也是如此。现在，这方面的研究还比较少，因此需要更多的研究来揭示，目前进入人体的微塑料剂量是否会引发健康问题。

现在发现人体一些组织器官中都有微塑料也提出一个问题，如何管理或禁止塑料产品。对于塑料产品，人们有着复杂的态度。因为塑料不是敌人，它创造了许多社会效益，并有可能减少人类对地球的影响。一种物质对人类有用才有可能被大量制造出来，因此全球塑料年产量从 20世纪50年代的500万吨增长至目前的约3亿吨，原因也在于塑料十分耐用、廉价、轻质而且用途广泛。

有鉴于此，国际社会达成了一种主流意见，塑料及其产品是无法禁止的，但是可以加强管理和减少使用塑料产品。2017年以来，联合国环境署一直致力于开展降低塑料污染影响的活动，也就是要消除“一次性塑料产品的过度使用与浪费”，禁止或不鼓励使用一次性塑料产品。

问题在于，人们使用的塑料量日渐增多，但对此类产品的管理能力并没有跟上。因此在限用塑料产品的同时，也要找到替代塑料产品的材料和产品，或者研发不污染环境的可降解塑料，以更循环的方式使用塑料。只有多种方式并举，才有可能减少人体摄入大量的微塑料，从而降低微塑料对人类健康和生命的潜在伤害。