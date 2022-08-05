让“惠民保”为百姓带来更多实惠

近年来，凭借门槛低、保费低等优势，城市定制型商业医疗保险（俗称“惠民保”）受到消费者欢迎。有研究报告显示，截至2021年底，已有20多个省份推出了200余款“惠民保”产品，超1亿人次参保。

专家表示，随着业务快速发展，“惠民保”也呈现出一些新特点，比如产品更加精细化、保障范围有所扩展、新市民群体得到更好保障等。银保监会、人民银行今年发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》提出，“鼓励保险机构加强与医保部门合作，推动商业健康保险与基本医疗保险有效衔接，开发不与户籍挂钩的普惠型商业健康保险产品，满足新市民多层次、多样化的健康保障需求”。

让“惠民保”更惠民，各地进行了不少探索实践。比如，在湖南省医疗保障部门指导下，今年“长沙惠民保”不限制投保人的户籍、医保所在地、年龄、职业等，理赔时提供能证明其保险期间内在长沙市居住的相关材料即可，为长沙市居住的“新市民”提供更好保障。

“‘惠民保’拓展了医疗保障体系的广度和深度，为构建以基本医保和城乡居民大病保险为主体、商业保险为补充、医疗救助为托底的多层次医疗保险体系增添了新的内容。”银保监会政策研究局负责人叶燕斐说。

但是，专家同时也表示，“惠民保”快速走红背后，也有一些潜在风险，如部分承保公司业务经验缺乏、风控能力不足、服务水平参差不齐，以及可持续服务能力不强等。去年6月，银保监会发布《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》，对“惠民保”产品业务进行规范和指导。

那么，在投保“惠民保”时应注意哪些事项？业内人士指出，目前，“惠民保”产品保障期限多为一年，且不得保证续保。对消费者来说，应考虑为自己配置长期医疗险，避免当地“惠民保”停售等可能发生的情况。此外，“惠民保”往往设置有免赔额度，以及药品限制、除外责任等，但在营销过程中，存在有意隐瞒、误导营销等情况，消费者需要注意防范。

中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠告诉记者，“‘惠民保’是对满足百姓医疗保障需求的一种补充，消费者需正确认识其特点，在投保前清晰了解产品保障水平和范围。”

要实现“惠民保”持续健康发展，还应解决哪些问题？

专家表示，目前“惠民保”业务模式、保障责任、费率水平、增值服务等仍在探索之中。医保部门应稳妥推动规范、高效、安全的数据交换和信息共享机制，加快推进全国统一的医疗保障信息平台建设，在确保参保人数据信息安全的前提下，探索建立医保部门与保险公司之间的信息共享机制，更好助力发挥商业健康险在多层次医疗保障体系中的作用。

叶燕斐说，银保监会将严格督促保险机构科学制定保障方案、测定费率水平，加强业务回溯，同时对盲目抢占市场、扰乱市场秩序、损害消费者权益的行为采取坚决的监管措施，确保相关业务惠民、可持续。

此外，业内人士建议，作为城市定制型产品，各地的“惠民保”也应结合当地医保情况、地区特点等研究制定特色保障方案，以精准满足居民健康保障需求。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 19 版）