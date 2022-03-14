薛梅：助推商业型保险产品持续惠民

北京工商大学保险系副教授薛梅

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在京举行。在“推进全民健康 构建多层次医疗保障体系”专场座谈上，北京工商大学保险系副教授薛梅围绕定制型医疗保险进行交流分享。她表示，“惠民保”作为一种商业型保险产品，能在基本医疗保险基础上，起到补充惠民需求的作用。

城市定制型商业医疗保险虽然有着价格便宜、保额较高、投保条件宽松等一系列优势，但绝大多数产品目前都是一年期医疗险，没有保证续保的强制规定。针对上述情况，薛梅认为，“普惠保”应该采取几方面措施来持续惠民：第一，“普惠保”的定位应是惠民，可以在现在的基础上提高城市范围，让普惠保从某一特定领域向外扩展，不局限于某一特定城市，满足保险经营上的大数法则，以便分散风险；第二，“普惠保”作为一种商业保险产品，其定价既需要技术支持，也需要数据支撑。降低价格，让公众投保更简单方便；第三，保险公司要不断提高服务、技术、合作水平，将保险中介、佣金、渠道等方面节省的费用用于疾病的防治，这也是惠民的一种体现。

薛梅说，保险本质是一种互助行为，但若保险公司作为中介机构来承保，就变成了核保问题。商业保险“保”的是健康体，健康体核保规则属于“除外责任”（负面清单）板块。保险公司“负面清单”的重点是控制逆选择、防范道德风险，而现在的“城市保”演变成了“正面清单”。“正面清单”考验的是保险公司允许带病体、高龄、慢病等群体参与投保，以及覆盖广泛投保群体前提下的技术、数据使用能力。相同的数据，承保的理念及侧重点可能不同。“惠民保”不管是与社保合作，还是与商业保险合作，其实都是在分散风险，否则保险公司就无法正常经营。

薛梅建议，城市定制型商业医疗保险在产品供给方面的创新，要以保险原理为基础。保险公司要认识到客户需求是客观存在的，惠民属于保险的社会责任范畴，在此基础上，保险公司要切实提高管理水平及技术研发水平，提供高质量的医疗保障服务。