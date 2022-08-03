带状疱疹病毒或引发阿尔茨海默病

科技日报北京8月2日电 （实习记者张佳欣）据近日发表在《阿尔茨海默病杂志》上的研究，单纯疱疹病毒（HSV）与患阿尔茨海默病的风险增加有关。美国塔夫茨大学和英国牛津大学的研究人员使用模拟大脑的三维人体组织培养模型证明，水痘带状疱疹病毒（VZV，通常会导致水痘和带状疱疹）可能会激活另一种常见的HSV，从而启动阿尔茨海默病的早期阶段。

研究人员发现，通常情况下，HSV-1（一种导致口腔疱疹的病毒）在大脑神经元内“休眠”，如果神经元感染VZV，则会“唤醒”HSV-1，导致Tau和β淀粉样蛋白积累，最终导致神经元信号功能丧失，这是阿尔茨海默病患者的标志性特征。HSV-1激活的重复周期会导致大脑中更多的炎症、斑块以及神经元和认知损伤的积累。

研究结果表明，阿尔茨海默病的一种发生途径是由VZV感染引起的，它会产生炎症触发因素，唤醒大脑中的HSV。虽然研究证明了VZV和HSV-1激活之间的联系，但大脑中的其他炎症事件也可能唤醒HSV-1并导致阿尔茨海默病。

研究人员指出，一些新冠肺炎患者经历了新冠病毒的长期神经影响，特别是在老年人中，VZV和HSV-1都可以在感染新冠后重新被激活。在这些情况下，应密切关注可能的后续认知影响和神经退化。

根据世界卫生组织的数据，估计有37亿50岁以下的人感染了HSV-1。在大多数情况下，它潜伏在神经细胞内。当被激活时，它会导致神经和皮肤发炎，形成疼痛的开放性溃疡和水泡。大多数携带者在病毒进入休眠之前会出现非常轻微的症状，甚至没有症状。

水痘带状疱疹病毒也很常见，大约95%的人在20岁之前感染过水痘。VZV是疱疹病毒的一种，也可留在体内，在休眠之前找到进入神经细胞的途径。在生命的后期，VZV可被重新激活而导致带状疱疹，这是一种以皮肤上的水泡和结节为特征的疾病，形成带状图案，可能非常痛苦，持续数周甚至数月。

HSV-1与阿尔茨海默病之间的联系只有在HSV-1重新激活导致溃疡、水泡和其他炎症条件时才会发生。