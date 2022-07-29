夏季养阳“三字经”（中医养生）

慎起居 夏季自然界万物生长旺盛，起居也应随之作适应性调节，如清晨早起，洗漱后宜在室外清净处多散散步，呼吸新鲜空气，舒展全身阳气。

调精神 夏季养生要重精神调摄，学会保持精神安静、心情舒畅，心静人自凉。这样能达到护养阳气、阴津不伤的目的。

睡午觉 夏季日长夜短，睡眠相对少，加之出汗多易疲乏。适当午睡能养阴护阳，使大脑和全身得到放松，保持良好的精神状态和体力。

巧运动 适量运动有助调畅气血、养护阳气。但运动不能过于剧烈、大汗淋漓，最好选择太极拳、散步、慢跑等运动，早晚运动为佳。

食清淡 以低脂、低盐、多维生素、清淡为主，宜多吃新鲜蔬菜、水果。苦瓜、丝瓜、苦菜、芹菜等蔬菜宜多吃，既可促进食欲，又能泄热排毒。

常补水 夏天气温高，不渴也要多喝白开水，或常吃西瓜、梨之类水果，既可降温防暑，又能稀释血液防中风等。

勿贪凉 夏季，空调、电扇不宜开得过大过久，出汗后别马上冲凉，否则易因体温骤降而引起“空调病”或伤风感冒。不要在露天、过道处卧睡，否则会受凉发生头痛。夏季雨量增多，雨后气温骤降时，要适当添衣以防暑湿感冒。

忌生冷 生冷之品易伤脾胃阳气，过量食用可能发生痉挛性腹痛、腹泻、呕吐、头痛等。

多泡脚 用热水泡脚，既驱除全身的寒气，又解乏，使全身舒缓放松，有利于养护阳气。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 19 版）