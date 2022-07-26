北京取消失能老人护理补贴消费限制

本报北京电 （记者贺勇）记者从北京市委社会工委、市民政局获悉，自7月21日起，北京全面取消失能老年人护理补贴消费限制，让失能老年人及其家庭拥有更多的消费选择。今后，失能老年人护理补贴可在全市1.1万余家养老助残服务商，包括各大商超、社区便利店、药店、餐饮企业及养老服务机构等任意消费使用，该政策将惠及全市约16万失能老年人。

据介绍，失能老年人护理补贴是发放给重度失能或持有相应残疾证的老年人，用于因生活自理能力缺失而产生的长期照护补贴，按照身体状况补贴标准分别为每人每月600元、400元、200元不等。过去，支持使用失能老年人护理补贴的养老服务商只有1600余家，面临着失能补贴消费网点少、失能照护产品种类和服务不足等困扰老年人的“烦心事”。本次政策放开后，失能老年人护理补贴可在全市范围内的北京通-养老助残卡专用POS机使用，覆盖全市1.1万余家养老助残服务商，选购所有在售商品与服务，该账户不过期、不清零。

“本次调整，增加了可供消费的养老服务商数量，增加了消费场景的覆盖面，也增加了商品和服务的种类，改善了购买的可及性和便利性，将选择权更多地交给了失能老年人及其家庭，以提升老年人的生活质量。”北京市民政局养老工作处副处长王小兵说。

据介绍，取消失能老年人护理补贴消费限制，只是解决老年人政策性津贴补贴发放和使用问题的第一步。有关部门正同步研究修订《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，推动下一步在全市实现失能老年人护理补贴和高龄津贴发放方式“券变现”，将老年人津贴补贴直接发放至北京通-养老助残卡的金融账户，老年人及家人可在制卡行的任意网点激活，进行自由提现或刷卡消费。