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上海10个区域划为疫情高中风险区

2022年07月26日08:28 来源：中国新闻网

　　中新网7月26日电 据上海发布微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级(具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算)。

　　一、疫情高风险区(3个)

　　浦东新区周浦镇忘忧路135弄梧桐国际公寓(1-5号)(7月25日已发布)

　　普陀区曹杨新村街道曹杨路710弄(7月25日已发布)

　　松江区车墩镇大官塘路180弄松南城善德苑(7月25日已发布)

　　二、疫情中风险区(7个)

　　静安区彭浦新村街道彭顺小区

　　静安区彭浦新村街道星际花苑

　　杨浦区控江路街道195街坊第一居委

　　杨浦区长海路街道民星路158-162(双号)

　　宝山区月浦镇长春村赵家一宅和赵家二宅1-23号

　　松江区车墩镇旗亭路515弄松南城嘉泽里

　　松江区车墩镇旗亭路518弄松南城嘉隆坊

　　三、疫情低风险区(4个)

　　下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：

　　浦东新区周浦镇(7月25日已发布)

　　普陀区曹杨新村街道(7月25日已发布)

　　杨浦区长海路街道

　　松江区车墩镇(7月25日已发布)

(责编：乔业琼、李楠桦)


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