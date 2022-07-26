上海10个区域划为疫情高中风险区
中新网7月26日电 据上海发布微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级(具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算)。
一、疫情高风险区(3个)
浦东新区周浦镇忘忧路135弄梧桐国际公寓(1-5号)(7月25日已发布)
普陀区曹杨新村街道曹杨路710弄(7月25日已发布)
松江区车墩镇大官塘路180弄松南城善德苑(7月25日已发布)
二、疫情中风险区(7个)
静安区彭浦新村街道彭顺小区
静安区彭浦新村街道星际花苑
杨浦区控江路街道195街坊第一居委
杨浦区长海路街道民星路158-162(双号)
宝山区月浦镇长春村赵家一宅和赵家二宅1-23号
松江区车墩镇旗亭路515弄松南城嘉泽里
松江区车墩镇旗亭路518弄松南城嘉隆坊
三、疫情低风险区(4个)
下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：
浦东新区周浦镇(7月25日已发布)
普陀区曹杨新村街道(7月25日已发布)
杨浦区长海路街道
松江区车墩镇(7月25日已发布)
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