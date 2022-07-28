心中有光，为患者燃起希望

多年前，一名失明患者来到陶勇的诊室说：“虽然我眼睛看不见，但我可以听见风在说话。”

“你听见风在说什么呢？”

“春天来了。”

那一瞬间，陶勇心中涌起一股巨大的力量，让他更加热爱眼科事业。

“我把光明捧在手中，照亮每一个人的脸庞。”陶勇在微博中写下这句话。

陶勇，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师，博士生导师、教授。他用一把刀，为低视力者带去光明；他用一颗心，为患者燃起希望。

从医十余年，陶勇先后做过15000多台手术，其中2000多台是贫困患者免费白内障复明手术。陶勇团队研发的眼内液检测技术获得6项国家发明专利。该技术在全国600多家医院落地应用，为近7万名眼病患者提供精准诊断服务。

“不能安于现状，而要不断探索创新”

陶勇1980年出生于江西省南城县，当地很多人都曾饱受沙眼折磨。7岁时，他曾陪母亲到南昌看病，医生从他母亲的眼睑里取出20多颗结石。从那时起，他就对眼科医生非常景仰。

1997年，陶勇考入北京医科大学，毕业后进入北大人民医院眼科工作，27岁获得医学博士学位。他选择了眼科的一个冷门研究方向——葡萄膜炎的诊疗。“葡萄膜炎是一种复杂的致盲性眼病，患者大多属于免疫力低下群体，常伴有严重并发症。因此，不管是用药还是手术，都需要医生有更开阔的视野，而不是仅限于眼科专业。”陶勇说。

陶勇说：“医学的进步，离不开医生的探索。一个好医生，不能安于现状，而要不断探索创新，做别人没做过的事情。”

为了让更多患者实现精准化诊治，他潜心钻研眼内液检测技术并获得重大突破。

陶勇团队成功开发眼内液检测技术，即通过病原学诊断技术，帮医生快速找到致病“元凶”。例如，过去葡萄膜炎的检测以血液检测为主，现在通过抽取眼内约0.1毫升的液体进行检测，可以迅速锁定病因，有利于提高眼科医生的整体诊断水平。

陶勇团队开发推广的眼内液检测技术，是北京朝阳医院科创中心首个科技成果转化项目。陶勇团队集成了全球最先进的眼内液检测技术，可以提供600多项眼内液检测，填补了我国眼内液检测系统性方案的空白，整体技术居于世界领先水平。目前，《眼内液检测的临床应用》出版，眼内液检测专家形成共识，相关内容被写入眼科学教材。陶勇团队正在探索眼表液检测技术。不久的将来，患者只需取一滴眼表液，即可通过家用试剂盒诊断干眼症、过敏性结膜炎等疾病，大大节约医疗资源。

“让患者康复，这种价值感比任何荣誉和金钱都更珍贵”

“让患者康复，这种价值感比任何荣誉和金钱都更珍贵，这种喜悦是无与伦比的。”陶勇说。

每次出诊，为了多看一个患者，陶勇常常顾不上吃饭休息，甚至连上厕所的时间都没有。当助手们都已下班，他常常还在为患者看病。“患者多等一天，也许就要多花一份吃饭住宿的钱，我宁愿自己累一点。”陶勇说。

一名来自河南的患者找到陶勇时，连视力表也看不见，只能模模糊糊地看见人影。平时，妻子总是陪他前来看病，但有一次他一个人来到诊室。原来，他的妻子在酒店打工时意外受伤。由于家庭困难，那时已经接近全盲的他打算放弃治疗。陶勇不仅拿出1000元钱给他，还主动帮他退了专家号。后来，这名患者给陶勇带来了自己家里轧的面条，表达内心的感激。

陶勇说：“一个医生不能只关注技术，还要让患者看到希望。”

“尽可能多地治愈患者，是我的愿望和毕生追求”

陶勇是一名自信、阳光、充满正能量的医生。他热心公益事业，坚持不懈把爱的种子播撒人间。

2020年11月，陶勇团队与北京红十字基金会共同发起成立“彩虹志愿服务队光明天使分队”，40多名来自社会各界的志愿者成为医务社工，为患者提供导诊、挂号、取号、送检、科普等服务。该公益项目发起后，一名患儿的父亲第一时间报了名。当年，由于经济原因，这对父子只能睡在火车站。陶勇得知情况后，曾多次帮助他们解决困难。

陶勇团队还与慈善公益组织合作，免费开展巨细胞病毒性视网膜炎人工智能早筛，为患者提供自助眼底照相服务，目前该项目已经在3家医院落地。巨细胞病毒性视网膜炎多发生于免疫力低下人群，尤其是白血病骨髓移植术后患者。通过推广这一公益项目，每年有望减少约4000个新发失明者。

我国有1700多万低视力人群，盲童超过10万人。陶勇发现，很多盲童对未来充满梦想，希望用声音与世界沟通。为此，他发起“光盲计划”公益项目。今年“全国爱眼日”，他邀请爱心人士帮助有声音表演天赋的盲童，录制了“听·光的声音”盲童音频专辑。目前，“盲校录音棚”首个试点项目已在北京市盲人学校落地。

陶勇希望整合更多社会力量，用科技和爱心为低视力人群传递光明与希望。他说：“尽可能多地治愈患者，是我的愿望和毕生追求。”

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 07 版）