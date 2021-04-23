患者也是医生的老师（医说新语）

求医过程中，患者和家属听得最多的就是：一定要遵医嘱，听医生的话，只有这样，疾病才能治好。临床上，这甚至已经成了“金科玉律”和“真理”。但在前几天的门诊上，就遇到了一位没听医嘱、反而受益的患者。

这是一位61岁的海绵状血管瘤患者，15年前因左侧面部麻木、疼痛，来门诊找到我。看过影像资料，结合症状，我判断为海绵窦内的海绵状血管瘤，大小约4厘米。

这个位置的海绵状血管瘤和颈内动脉、眼球运动神经等重要结构关系密切，手术难度大，以当年国内外的手术水平做这种类型的手术，风险非常大，甚至很多神经外科医生那时还将这种肿瘤错误诊断为“脑膜瘤”。因此，我当时建议患者先放疗，再定期复查，根据复查结果决定下一步治疗方案。我给出的这个诊疗方案基本上也是当时医学界的共识。

但患者却担心：放疗使肿瘤缩小后，与其他神经组织会粘连得更加紧密，以后连手术都不能做了。就这样，患者没有听医生做放疗的建议，而是选择了不去管它。令人奇怪的是，患者彻底拿定主意后，面部麻木症状持续了几个月后消失了。

这期间，患者还是定期复查，每一次复查发现肿瘤都没有变大，也没出现任何不适症状，日常工作也不受影响。患者退休后还游山玩水去了很多国家，对待生活积极向上、乐观。

前不久，患者又感到左侧面部麻木，“是不是肿瘤变大了？”有点忐忑不安，又来到门诊。通过检查，发现肿瘤大小、体积和15年前几乎完全一样，尽管现在手术切除这个肿瘤已经不是很困难的事情，但鉴于面部麻木症状不重、肿瘤也未明显增大，我还是建议患者继续观察，如果期间出现了新症状，再及时就诊。

这位患者15年前跑遍了北京各大神经外科突出的医院，医生给出的治疗意见，可以说在当时的医疗水平条件下，代表了国内最顶尖医生的权威看法。但患者“硬”是没有听医嘱，按照自己的想法行事，从现在来看患者的选择是正确的。目前国际上对海绵窦内海绵状血管瘤的治疗指南中有一条：对个别患者可以进行医学观察。

这个病人的求医历程给了我很深的触动：医学不是万能的，是有局限的，它是一门实践科学、是在不断发展进步的。在这个发展过程中，患者才是医生最好的“老师”。或者说医学本身就是不完美的，这种不完美不仅体现在医学和医生在某种疾病治疗上的无能为力，也体现在医学和医生对某种疾病认识程度上的局限性。但正是这种不完美和局限性，才鞭策医生孜孜以求，促进医学不断进步，攻克医学难题。疾病是医生和患者共同的敌人。

在15年前的技术水平条件下，医生对海绵状血管瘤这种疾病的认识程度，从治疗上来说只有两种：手术为首选，如果无法手术就要放疗。但这位患者的就医历程告诉我们，一直不生长的情况也是存在的。目前这也成为了神经外科学界对海绵状血管瘤疾病的共识。相信这个共识的取得，是很多医生经历了像我遇到的这位患者的经验后收获的。

最后还是要提醒患者，不要因为一个个案，就否定了遵医嘱的重要性，以为就可以不听医生的建议了。医学是一门经验科学，医生给出的治疗建议，往往是在治疗了成百上千、上万患者后得出的经验，甚至是整个业界对疾病的共识。这些共识和经验适用于绝大多数甚至99%以上的患者，所以大家还是要遵医嘱，听从医生的治疗建议。

（作者为首都医科大学三博脑科医院神经外科主任）