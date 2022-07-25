2022视觉健康创新发展国际论坛在厦举行

2022视觉健康创新发展国际论坛（Vision China 2022）近日在福建厦门举行。国内外视觉健康相关领域的专家学者、行业及企业代表等齐聚一堂，以多种交流展示形式，共同探讨与视觉健康密切相关的临床新技术、研究新动态、产业发展新趋势以及人才培养新理念。开幕式由国家眼部疾病临床医学研究中心主任吕帆主持。大会学术委员会主席、温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳致欢迎辞。

Vision China 2022开幕式现场（受访者供图）

“从2014年创立至今，Vision China一直坚持开放、跨界、创新、合作的宗旨，力求打造中国乃至世界范围内有影响力的视觉健康交流平台，探索促进视觉健康的发展与创新。”瞿佳说，“聚焦‘主动的眼健康、全面的眼健康’，未来眼视光行业将紧跟时代脉搏，坚持跨界融合，继续高度重视人才培养，推出各项人才培养计划，为近视防控及国民眼健康事业添砖加瓦。”

“‘小眼睛’有‘大健康’。当前，大众眼健康需求日益增长，相关眼健康问题也逐渐引起社会各界的重视，这对于眼视光学及视觉科学工作者来说既是机遇也是挑战。”中华医学会眼科分会候任主任委员、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院教授孙兴怀说，“相信Vision China 2022能进一步促进国内外视觉健康领域的发展和创新。希望大家能在本次会议中交流新理念、新想法、新技术，不断推动视觉健康领域向更高层次发展，更好地为人民群众的眼健康保驾护航。”

中国老年医学学会会长范利在视频致辞中说，视觉健康是老年医学健康的重要组成部分。伴随着老龄化的快速进展以及一些不良生活方式的影响，我国老年慢性病的发病率不断上升，给国民眼健康带来了危害。她介绍说：“中老年医学学会积极开展创新性研讨与社会性工作，以发展老年医学、服务老年健康为宗旨，为老年人的健康管理事业做好服务、贡献力量，在医疗、教学、科研、人才培养及科普宣传等方面获得了出色成果。这对推动国家老年眼病的临床科研、诊疗保健以及全民视觉健康的发展具有积极作用。”

近视防控是国家战略，也是历年来会议中广受关注的热频词。随着近视防控工作受到全社会关注，越来越多的高校师生也积极参与到近视防控科普宣教工作。开幕式上，北京大学、四川大学、温州医科大学等11所联盟单位，被认定为全国综合防控儿童青少年近视大学生宣讲团联盟常务副理事单位。

全国综合防控儿童青少年近视大学生宣讲团联盟代表李亦心汇报了过去一年来宣讲团的工作进展与成果。目前，联盟已吸纳了来自28个省市50所高校的3005名大学生作为近视防控新兴力量。截至2022年6月30日，联盟已开展宣讲总计658场，图文、视频等推送共417篇，开展1369场次视觉关爱活动，惠及群众达1696万人。“未来宣讲团将秉承‘携手共进、守护明眸、青春力量、光明未来’的宗旨，始终坚持为更多人带来专业、科学、有趣的近视防控科普，探索更多创新、高效、持续的近视防控模式，拓宽近视防控宣教的辐射广度，推动儿童青少年近视防控事业持续向好发展。”李亦心说。