瞿佳：高度近视、病理性近视需引起重视和防范

近日，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院联合人民网·人民健康和康弘药业集团共同启动了高度近视/病理性近视调研暨近视防控科普公益健康跑活动。温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、全国中小学健康教育教学指导委员会副主任委员瞿佳表示，在做好近视防控工作基础上，高度近视、病理性近视也亟需引起重视和防范。

瞿佳

“近年来，近视防控已经上升为国家战略。教育部牵头落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，该项工作在各方努力下取得阶段性进展。但是近视防控是一项长期工程，尤其是受疫情影响，居家学习、线上授课、电子产品的过多使用等因素都对近视防控工作带来新的挑战。”瞿佳强调，当前近视防控工作不能有任何懈怠心理，从政府、学校、医疗机构、家庭到个人，方方面面都要齐心协力，坚持不懈地推进这项工作。在做好成果巩固的同时，尤其要持续做好“一增一减”，即增加户外活动时间，减少近距离学习工作给眼睛带来的负荷。

瞿佳还提出，随着现代社会发展，近视眼的孩子越来越多、近视眼的发病年龄越来越小、近视眼的进展速度越来越快，高度近视及病理性近视问题也逐渐凸显，亟需引起重视并有所作为。

谈到对于高度近视、病理性近视的防治，瞿佳建议，一方面要进一步加强视力筛查，及时发现危险因素并加以干预，尽量避免发展成高度近视甚至病理性近视；另一方面，对于患有高度近的患者来说，一定要引起高度重视，定期前往医院检查，避免剧烈活动，也可以通过一些医疗手段进行及时干预，防止疾病发展恶化。

“守护光明 奔向未来”高度近视/病理性近视调研活动

对于本次启动的高度近视/病理性近视调研活动，瞿佳表示非常期待活动的持续落地与成果应用。“通过调研活动的推广，希望能够引起全社会对高度近视、病理性近视的科学认知，引起更多重视，也希望最终的调研结果能为我国眼健康防治提供有效的数据参考。”他说。

“近视防控工作量大面广，需要全社会共同参与，积极推动。康弘作为一家民族企业，能参与到近视防控工作中，把力量和资源投入到高度近视的筛查防控中非常可贵。希望今后能有更多相关企业能够参与进来，共同推动国民眼健康事业发展。”瞿佳说。

最后，瞿佳希望广大医务人员与普通大众能够积极参与调研，以更好地评估高度近视患者对病理性近视的认知，以及医务人员等对疾病的患教情况、常规诊疗计划制定与执行情况。

附：2021年高度近视/病理性近视疾病认知调研问卷

（医生问卷）

（患者问卷）