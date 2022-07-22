49个城市试点 保障更多失能老人

近日，四川省成都市发布《关于开展新一轮长期护理保险改革的实施意见》，明确城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员纳入保障范围。

长护险作为一项社会保险制度，为失能人群提供护理保障和经济补偿，惠及大量失能老人。2016年启动试点，目前已覆盖全国49个城市、1.45亿人。这项正在稳步推进的政策，让更多失能老人能够享受有尊严、有质量的晚年生活照护。

试点6年覆盖1.45亿人

86岁的寇素静家住吉林省长春市，由于患有脑血栓，生活无法自理，老人子女长期照料母亲力不从心。老人于2021年入住一家定点医疗照护机构，日常生活得到照护。根据长春市长护险政策，每月5000余元的护理服务费用，长护险基金支付近3000元，她自己支付2000余元。

目前，我国失能、半失能老人约有4000万人。长护险是针对失能人群推出的一项制度安排，为被保险人在丧失日常生活能力时提供护理保障和经济补偿。类似寇素静这样的重度失能人员，正是长护险的优先保障对象。

2020年9月，国家医保局会同财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，在2016年启动首批长期护理保险制度试点基础上，新增14个试点城市（区），试点城市达49个。

国家医保局待遇保障司司长樊卫东介绍，长护险试点6年来，全国已覆盖1.45亿人，累计待遇享受人数约172万人，人均报销水平约每年1.6万元，基金支付占到个人基本护理费用负担的70%左右。

提供生活照料、医疗护理两类服务

在试点城市，长护险筹资主要包括按比例筹资和定额筹资两种方式。

据了解，在试点初期，各试点地区整个筹资中医保基金占了将近九成。试点过程中，各地在国家医保局指导下，在待遇设置上充分考虑基金承载能力等因素，优化调整筹资结构。如今试点地区筹资比例中，医保基金已经降到六成左右。

记者采访发现，各试点地区长护险主要为长期失能人员提供两种保险服务，包括基本生活照料和与基本生活照料密切相关的医疗护理。随着长护险运行逐步成熟，各试点地区也在积极调整长护险涵盖的服务项目。

记者在多地采访了解到，长护险试点为护理机构提供了政策和资金支持，推动了一二级医疗机构转型发展养护养老服务，优化了现有医疗资源配置。

樊卫东介绍，据不完全统计，近年来，全国为长护险提供服务的机构新增了近5000家。试点起步阶段从业人员不到8万人，现在直接提供长护服务的从业人员已接近30万。

进一步统一评估标准

经过多年的探索实践，长护险试点工作成效明显，但在多渠道筹资机制、评估标准落地、服务有效供给等方面仍待优化。

全国大部分试点城市建立了单位、个人、医保基金、财政等多渠道筹资机制，但医保基金仍被过多倚重，且筹资水平地区间差异明显，国家层面需进一步规范。

长护险失能等级评估标准是长护险待遇享受和基金支付的重要依据。国家医保局、民政部于2021年8月印发《长期护理失能等级评估标准（试行）》，2022年1月印发配套操作指南，为推动建立全国统一的长期护理失能等级评估标准，为统一护理等级评定、服务质量评价等标准打好基础。

解决失能老人照护问题是一个系统工程。这既需要充分发挥基金战略购买作用，同时也需要市场能够提供专业、优质的照护服务。

专家建议，应当尽快制定全国统一的长期护理保险服务项目清单和指导目录、长期护理保险服务质量评价标准，明确并规范服务项目的内容与标准。同时，鼓励试点地区将城乡居民纳入长护险保障范围，并借助第三方监管机构的力量，加强对险金使用、服务质量等进行有效评估。

（据新华社北京7月21日电 记者彭韵佳、赵丹丹、陈弘毅、龚雯）