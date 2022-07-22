持续暑热 高温津贴咋领？（民生服务港）

眼下，今年以来最大范围高温正在影响我国。面对持续的高温热浪，如何保障户外工作者的身体健康和生命安全？他们能获得哪些补助？

根据《防暑降温措施管理办法》，用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业，以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放高温津贴，并纳入工资总额。具体的高温津贴标准由各省级人社部门会同有关部门制定并适时调整。

例如，河南省规定自今年6月1日起，将高温津贴标准由原每人每工作日10元调整为每人每工作日15元。广东省则规定，其高温津贴标准为每人每月300元；如按照规定需按天数折算高温津贴的，每人每天13.8元。

此外，为做好高温天气下劳动保护工作，《防暑降温措施管理办法》规定，日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。当劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑，经诊断为职业病的，享受工伤保险待遇。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 19 版）