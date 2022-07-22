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致敬呵护高温下的坚守（今日谈）

邹  翔

2022年07月22日07:43 来源：人民网－人民日报

　　7月以来，我国多个省份出现35摄氏度以上的高温天气，许多劳动者不畏酷暑、坚守岗位，以行动诠释担当，用奉献书写责任。

　　从建筑工人挥洒汗水，为城市建设添砖加瓦，到交警巡逻值守，维护交通秩序；从医务人员、社区工作者奋斗在一线，做好疫情防控工作，到环卫工人冒着高温清扫街道，守护城市洁净；从电力工人抢修线路，全力保障居民正常用电，到市政工程施工人员顶着烈日修补路面，保障过往行人车辆安全通行……广大劳动者的辛勤付出，是城市安全、稳定运转的重要支撑。千千万万的奋斗者，都在为保障正常生产生活秩序贡献力量。

　　每一个坚守的身影，都值得我们致敬。开设爱心凉茶驿站，开展“夏日送清凉”公益活动，捐赠防暑物资……各地通过各种各样的方式，为高温下的劳动者提供贴心的呵护、到位的保障。不断优化工作环境，合理安排工作机制，携手撑起“遮阳伞”，这既是全社会的共同责任，也是致敬美好生活创造者、守护者的应有之义。

　　《 人民日报 》（ 2022年07月22日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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