让智慧社区更好满足群众需求（多棱镜）

打造智慧社区，要坚持以人民为中心，始终把满足人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，拓展应用服务场景，让数据多跑路、群众少跑腿

动动手指，疫情防控信息统计、民生服务事项等足不出户就能办理；一键呼叫，高龄独居老人能够随时随地找到社区工作人员得到帮助；智慧停车，业主通过手机应用程序就能查询到家门口的停车位空余情况……近年来，不少地方积极探索建设智慧社区，越来越多的智能化成果应用到社区场景中，为社区居民提供了安全便利的现代化、智慧化生活环境。

日前，民政部等9部门印发了《关于深入推进智慧社区建设的意见》，明确了智慧社区建设的总体要求、重点任务和保障措施等，勾勒出美好的社区数字生活新图景。

智慧社区是充分应用大数据、云计算、人工智能等信息技术手段，整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。近年来，我国一些地区已经开展了智慧社区的探索实践，建设了一批社区信息系统，一些企业和社会组织等也以智慧化的形式进入城乡社区，为群众提供了更加便捷的社区服务。这些“智慧”实践不仅方便了百姓生活，而且提升了社区治理水平，增强了居民的获得感、幸福感、安全感。尤其是在当前的疫情防控中，一些智慧社区平台的应用在健康监测、居民信息统计、人员车辆出入、信息发布等方面发挥了重要作用。

打造智慧社区，要坚持以人民为中心，始终把满足人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，拓展应用服务场景，让数据多跑路、群众少跑腿。在实际建设中，要以群众需求为导向，创新政务服务、公共服务提供方式，推动就业、健康、卫生、医疗等服务“指尖办”“网上办”“就近办”，同时聚合社区周边生活性服务业资源，建设便民惠民智慧生活服务圈，真正满足居民的多元化需求。还要考虑到不同地区以及城乡之间的差距，突出以城带乡、急用先行、梯次推进、迭代更新，推动多样化的生活场景数字化。

打造智慧社区，在做好硬件建设的同时，更要注重数据共享与安全。与智慧社区建设的目标任务相比，我国当前的智慧社区建设中仍存在不少薄弱环节。如一些已建成的智慧平台存在各自运行、功能分散、兼容性差等问题，还有一些地区信息基础设施存在短板等。因此，构建新型数字社区需要各部门、各地方形成合力，强化系统观念，进一步推动数据共享、业务融通、工作协同，充分依托已有平台，因地制宜推进智慧社区综合信息平台建设。一方面要加大资金投入，加强基础设施建设和安全管理，另一方面也要在法律及政策许可的范围内开放数据资源，整合分散在政府、企业和社会各方面的数据资源，打破信息壁垒，让民生信息发挥更大价值。

打造智慧社区，在拓展智慧化服务场景的同时，也别忘了线下渠道。我国已进入老龄化社会，还有不少老人尤其是高龄老人面临智能手机使用难题，对于老年人、残疾人等群体的需求要考虑周到，一些高频民生服务事项在加强线上服务的同时，也应保留线下办理渠道，为特殊群体提供便捷服务。要积极扩展数字化支撑下的线下服务功能，支持社会组织、社会工作者、志愿者等提供专业化、特色化、个性化服务。同时强化数字技能教育培训服务，助力未成年人、老年人、残疾人共享智慧生活，消除数字鸿沟。

智慧共享、和睦共治的新型数字社区，值得期待！

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 19 版）