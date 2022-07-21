2022健康中国发展大会健康中国建设科学研究分会场在京举办

7月18日，2022健康中国发展大会“健康中国建设”社科重大项目开题暨研讨分会场在京召开。会议围绕“健康中国建设”展开，力求以科学研究助力健康中国行动，探寻理论与实践相结合的健康中国建设推进道路。

会场全景

在上半场主题为“推进健康中国建设联合行动与研讨评估报告”中，中国人民大学副校长杜鹏表示，中国人民大学受托筹建“健康中国行动科学研究联盟”，联合高校科研等单位发挥对健康中国行动的学术支持作用意义重大。本次会议研讨中国人民大学课题组撰写的《健康中国行动三周年评估报告》；王虎峰主持的国家社科重大项目“新时代健康观指导下的健康中国建设实施路径研究”也将同时开题，并有多位知名学者和权威专家参加评议指导，这是中国人民大学学术研究和学科发展的一个良好契机。中国人民大学将全力支持开展工作，进一步与卫生健康政策领域具有代表性的高校、各类科研机构密切沟通合作，为健康中国建设建言献策，添砖加瓦。

杜鹏致辞

健康中国行动推进办副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，健康中国行动需要统筹形成合力，需要更多学术机构参与到实施过程中。委托中国人民大学牵头，王虎峰作为筹备负责人筹建“健康中国行动科学研究联盟”，目标是使健康中国行动更加顺畅，为科学决策提供辅助和依据。会上将研讨的《健康中国行动三周年评估报告》，以第三方视角进行系统分析和评估，分析健康中国行动推进中的跨部门合作、各地推动落实情况，将为健康中国行动提供启示。健康中国行动推进办将提供支持与配合，希望各专业学术机构贡献科研成果，为健康中国行动多做贡献。

毛群安致辞

中国人民大学公共管理学院院长严金明表示，社会医学与卫生事业管理专业是公共管理学科自主知识体系构建的重要组成部分。健康中国行动是一项非常重大的民生问题，与每个人息息相关。学院推动健康中国行动“进校园、进课堂、进培养方案”，与学历学位教育相融合，开启高校系统健康中国行动“三进一融”活动。接下来将从人才培养、学科建设、交叉研究三方面发力，助力推进健康中国行动。

严金明致辞

在前期充分沟通和准备的基础上，中国人民大学与国家卫生健康委健康中国行动推进办、中国人口与发展研究中心友好协商，达成合作共识。杜鹏、毛群安分别代表中国人民大学和国家卫生健康委健康中国行动推进办，互换“战略合作约定书”；严金明、贺丹分别代表中国人民大学和中国人口与发展研究中心，互换“战略合作约定书”。中国人民大学与国家卫生健康委健康中国行动推进办、中国人口与发展研究中心将按照战略合作模式开展多领域、多层次、多形式的合作。

杜鹏与毛群安互换“战略合作约定书”

严金明与贺丹互换“战略合作约定书”

据悉，由健康中国行动推进办指导的“健康中国行动联盟”于今年5月由中国人口与发展研究中心牵头筹建。6月，“健康中国行动联盟”秘书处发函委托中国人民大学牵头，中国人民大学医改研究中心主任、中国人民大学公共健康与疾病预防控制交叉学科重大创新平台首席专家王虎峰为筹备工作组负责人，筹建“健康中国行动科学研究联盟”。会上，毛群安为筹建中的健康中国行动科学研究联盟授牌。

王虎峰接受毛群安授牌

随后，中国人民大学医改研究中心主任、中国人民大学公共健康与疾病预防控制交叉学科重大创新平台首席专家、健康中国建设社科重大项目首席专家王虎峰代表课题组发表题为《健康中国行动三周年评估报告》的演讲，从国家战略和自主知识体系构建的高度，对健康中国行动评估的定位和认识、评估思路的“道法术”做了系统分析和阐释，介绍了评估过程、阶段性评估结果，并对未来进行展望。课题组将为深刻理解健康中国行动的意义、作用、成效，以及如何有效参与推动健康中国行动提供第三方客观和独到的评估结果和政策建议。

王虎峰演讲

会议下半场主题为“国家社科重大项目开题及研讨”。《健康报》党委书记、社长邓海华表示，《健康报》将努力构建最具权威性和影响力的健康传播和服务平台，为健康中国建设营造良好的舆论氛围。还将一如既往秉持主流媒体的责任，通过更加丰富的形式和载体，聚焦健康中国政策研究，展示健康中国建设成就，助力健康中国行动。

邓海华致辞

人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成表示，作为人民网面向健康领域规划打造的重要服务平台、合作平台，人民健康始终坚持以人民为中心，充分依托人民网大健康、大消费板块优质资源和人民网内容科技技术体系，通过生态模式的产业协同与合作，助力推动大健康行业高质量发展。近年来，在健康中国行动推进办等有关单位的具体指导和支持下，人民健康持续携手社会各界，以健康中国系列主题活动、公立医院高质量发展系列活动、人民爱健身专项等各类项目合作、智库合作和线上线下活动为抓手，努力实现和发挥人民网“政治、传播、品牌、平台、投资”五大价值优势。

清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年认为，设计的五个子课题，都是健康中国建设的痛点、堵点，更是关键点、核心点，研究好这五个方面，能为推进健康中国建设提供强大的技术支撑和政策咨询。他期盼联盟网络中的高校、研究单位能长期合作，一起为健康中国建设贡献力量，社科重大项目能取得丰硕成果。

梁万年致辞

国家社科重大项目开题环节，项目首席专家王虎峰系统介绍了健康中国建设社科重大项目的研究目标和设计思路。作为五位子课题负责人，中国人民大学公共管理学院魏娜、王俊，首都医科大学公共卫生学院孟开，北京中医药大学管理学院李瑞峰，浙江大学国家制度研究院金维刚分别介绍了课题设计思路、技术路线、研究基础和预期目标成果等情况。

在首都医科大学副校长孙力光主持的专家评议与研讨环节，来自兄弟院校和相关研究机构的多位知名专家围绕“公共卫生”“卫生医疗体系”“基层医疗卫生”“医疗机构健康转型”“中医药”“医疗保障”等主题展开评议和研讨。

专家们一致认为，社科重大项目整体设计科学合理，思路清晰，五个子课题聚焦的相关问题是当下以及未来亟需关注和解决的重点和难题。同时，专家们针对实施路径的进一步明晰、子课题之间的衔接、具体研究方法与方案、具体内容和观点把握等方面提供了指导和完善建议。王虎峰表示，课题组将以专家评议意见为课题研究的行动指南，认真研究和消化吸收专家提出的中肯意见和建议，高质量完成项目研究目标和任务。

此次会议由健康中国行动推进委员会办公室、中国人民大学医改研究中心、中国人民大学交叉科学研究院/公共健康与疾病预防控制交叉学科重大创新平台、中国人口与发展研究中心联合主办；中国人民大学医改研究中心、健康中国研究中心、中国人民大学交叉科学研究院/公共健康与疾病预防控制交叉学科重大创新平台、北京德施普康健康大数据应用技术研究院联合承办，人民健康、健康报、《健康中国观察》融媒体中心作为合作媒体。会议设立线下和线上会场，持续4个小时，线下线上共计300余人参会。