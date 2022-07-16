酷热难耐，谁是“消暑王者”？

中新网7月16日电(左雨晴)近日，国内多地频现高温天气，南方部分地区气温甚至高达40℃。“鞋底热掉了”“市民网购活珠子因天太热孵出鸡”等相关话题也凭“热”登上微博热搜。

高温天气下，谁是人们心中的“消暑王者”？

要买就买明码标价 雪糕线上销量猛增

入夏以来，躲在线下冰柜中的“雪糕刺客”困扰着不少消费者。随着极端高温天气的出现，不少人选择在线上购买明码标价的雪糕。

饿了么数据显示，小暑前一周，雪糕销量较去年同比增长近8成，其中宁波、无锡、温州、苏州等多地雪糕外卖订单同比增长超过100%。

美团外卖向中新财经表示，7月以来平台上冰淇淋、雪糕等冰品销量环比上月增长64%，巧乐兹、伊利老冰棍、苦咖啡、绿色心情、小布丁等平价雪糕成为平台上最受欢迎的雪糕。其中，4毛钱的“小布丁”成消暑王者，在全国2000余县市销量涨5倍。

除雪糕外，冰啤酒、西瓜、椰子等也成为应季爆品。中新财经注意到，一些商家专门推出了“冰镇啤酒”，与常温啤酒做区分。

防暑降温“神器”销量增长

“中午出去买个饭，不到半小时，回来紫外线过敏了。”一名消费者告诉中新财经，在高热天气下，自己不得不备起防晒喷雾等用品。

数据显示，7月以来，美团外卖上防晒相关商品销量环比上月增长74%，防晒喷雾、防晒霜、防晒伞、冰袖是最受欢迎的防晒商品。此外，清凉贴、清凉喷雾、清凉湿巾等各种“防暑降温”神器也受到消费者欢迎，7月以来在美团外卖上的销量环比增长近2倍。

在三四五线城市，落地扇、风油精、自制冰块模具、花露水、遮阳伞帽等消暑“神器”同样迎来了销售高峰，广东、湖南、湖北、安徽、山西、四川、江苏、河北等地用户单笔消暑用品订单金额可达1000元。

夜游、水乐园等成避暑“标配”

高温天气同样催热了避暑游市场。

同程旅行数据显示，截至7月15日上午，以“避暑”为关键词的搜索量周环比上升127%，水世界、漂流、森林等与避暑相关的关键词热度均大幅上升。其中，四川、浙江、江苏、重庆、上海五省份用户最为关注“避暑”产品。

面对持续的高温天气，晚上七点后的城市夜游、夜游船、景区夜游等走热，白天“宅”酒店、商场，晚上景区夜游、城市夜游成为用户避暑出行的“标配”。此外，水乐园也成为不少消费者避暑的选择。

携程向中新财经表示，截至目前，暑期水乐园景区门票订单量已经恢复至2021年水平，近一周预订暑期水乐园的门票量环比大涨近80%。四季贵州极地冒险水世界、广州长隆水上乐园、三亚亚特兰蒂斯水世界、成都环球中心海洋乐园、南昌华侨城玛雅乐园等水乐园暑期热度蹿升。

不过，凉爽的水乐园也存在各种隐患，近日，多地消防部门发布了水上乐园安全须知，提醒消费者注意溺水、摔伤等意外事故。

中新财经注意到，有不少网友在社交平台上吐槽自己去过的水上乐园水脏，容易造成细菌感染；也有网友指出，部分水上乐园的安全措施不到位，暑期出行还需多加防范。