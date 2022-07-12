国家卫健委：我国辅助生殖技术发展快速 每年出生婴儿数超30万

人民网北京7月12日电 （记者孙红丽）记者从国家卫健委官网了解到，对十三届全国人大五次会议第8569号《关于增加辅助生殖技术机构数量放宽辅助生殖技术准入的建议》，国家卫健委近日答复称，下一步将通过严格准入、规范实施、强化监管，努力建设供给和需求更加匹配，服务质量更有保障的辅助生殖技术服务网络，推动辅助生殖技术持续健康发展，满足群众生殖健康服务需求。

人类辅助生殖技术是指运用医学技术和方法对配子、合子、胚胎进行人工操作，以达到受孕目的的技术，分为人工授精技术、体外受精-胚胎移植技术及相关衍生技术。

国家卫健委在答复中提到，近年来，我国辅助生殖技术快速发展，每年各项技术服务总周期数超过100万，出生婴儿数超过30万，为促进家庭幸福和社会和谐作出了积极贡献。

辅助生殖技术应用除医学问题外，还涉及社会、伦理、法律等诸多问题，加强技术管理对保障生殖健康和后代安全、提高出生人口素质具有重要意义。

现有辅助生殖机构基本满足需求

关于放宽辅助生殖技术审批条件、增加辅助生殖中心数量，国家卫健委在答复中表示，辅助生殖技术属于限制性应用的特殊临床诊疗技术，按照国际通行惯例，须在具备条件的医疗机构内开展，并进行严格准入和监管，确保全程规范实施。

2016年—2021年6月底，全国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构从451家增加到539家，经批准设置人类精子库的医疗机构从23家增加到27家。近年来，随着育龄妇女人数不断下降，全国辅助生殖技术服务量基本平稳，部分地区服务量呈现下降趋势，从供需情况看，现有辅助生殖机构已基本能够满足群众服务需求。

夫精人工授精属于人类辅助生殖

关于放开夫精人工授精技术准入和规划限制，国家卫健委在答复中表示，我国夫精人工授精技术属于人类辅助生殖技术，纳入各地辅助生殖技术应用规划和行政许可管理范畴，经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构均能够开展夫精人工授精技术。

2021年，国家卫健委印发新一轮辅助生殖技术应用规划指导原则，指导各省（区、市）按照包括夫精人工授精技术在内的3个类别进行技术应用规划，根据各项技术适用范围，合理增加开展机构数量，推动相关技术服务更加公平可及。

对辅助生殖机构进行不定期检查

关于建立辅助生殖机构退出机制，国家卫健委在答复中表示，辅助生殖技术批准证书每2年校验一次，校验不合格的收回其批准证书。

近年来，国家卫健委又印发《关于加强人类辅助生殖技术与人类精子库管理的指导意见》《辅助生殖技术随机抽查办法》等文件，明确要求各地建立辅助生殖机构动态监管和退出机制，对辅助生殖机构进行不定期检查，对检查中发现重大管理和技术问题的，按照有关规定严肃处理。