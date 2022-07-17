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广西新增本土确诊病例9例、本土无症状感染者235例

2022年07月17日08:58 来源：中国新闻网

　　据广西卫健委网站，7月16日0-24时，广西新增本土确诊病例9例(均在北海市，其中海城区7例、银海区1例、合浦县1例)，含3例无症状感染者转为确诊病例(均在北海市海城区)，新增本土无症状感染者235例(北海市232例，其中海城区173例、银海区49例、合浦县10例；南宁市西乡塘区2例；崇左市龙州县1例)。截至7月16日24时，全区现有本土无症状感染者474例(北海市444例，防城港市14例，南宁市11例，崇左市3例，桂林市1例，贺州市1例)。

　　当日新增境外输入无症状感染者4例(均在崇左市)。现有境外输入无症状感染者35例(崇左市31例，钦州市3例，防城港市1例)。

　　当日新增密切接触者357人，解除隔离医学观察密切接触者50人，现有密切接触者1045人。

　　全区累计报告确诊病例1658例，累计治愈出院1647例，死亡2例。

(责编：孙红丽、杨迪)


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