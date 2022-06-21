吉林市新增本土无症状感染者10例 均为进口冷链食品工作人员

中新网6月21日电 据吉林省吉林市卫健委网站消息，6月20日0—24时，吉林市新增本土无症状感染者10例。

以上感染者与吉林市6月19日新增无症状感染者均为吉林市双翎食品贸易有限公司进口冷链食品加工车间工作人员，为其密切接触者，在集中隔离期间检测新冠病毒核酸结果阳性，现将基本情况公布如下：

无症状感染者1：现住址为昌邑区沈铁和谐里小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者2：现住址为昌邑区通江街道铁北社区吉炭小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者3：现住址为昌邑区兴华街道幸福社区吉荣花园小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者4：现住址为昌邑区哈达湾麻棉小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者5：现住址为昌邑区哈达湾街道西河社区和平花园小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者6：现住址为龙潭区佳晟怡景小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者7：现住址为龙潭区新吉林小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者8：现住址为龙潭区榆树街道龙东小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者9：现住址为龙潭区湘潭街道松花社区遵义大厦，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

无症状感染者10：现住址为龙潭区江北乡天瑞新城小区，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

上述无症状感染者于6月20日经市医疗救治专家组会诊，均诊断为无症状感染者，现已转入定点救治医院隔离治疗，行程轨迹另行公布。其密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，已对其生活和工作场所进行终末消毒。

为做好全市疫情防控工作，尽快恢复正常社会秩序和经济社会发展，吉林市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室提醒广大群众，做好个人防护，坚持规范戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、不聚餐、不聚集、用公筷、分餐制，减少疾病感染风险。

同时，呼吁广大群众，请严格遵守吉林市疫情防控要求，配合各部门落实好防控措施，要关注官方权威发布，不信谣、不传谣、不造谣，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减退或丧失等不适症状，应及时向属地社区(村屯)或疾控机构报告。