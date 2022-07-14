国家卫健委：90%家庭15分钟内能够到达最近医疗点

人民网北京7月14日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日在北京召开新闻发布会，介绍党的十八大以来基层医疗卫生服务工作进展成效。

基层医疗卫生事关亿万群众身体健康。国家卫生健康委基层司司长聂春雷介绍，党的十八大以来，国家卫生健康委会同相关部门，坚持以基层为重点，加大基层资金投入，加强基层机构建设，健全基层运行机制，创新基层服务模式，基层防病治病和健康管理能力持续提高，取得积极进展和成效。

一是基层医疗卫生机构网络不断健全。截至2021年底，全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超过440万人，实现街道、社区，乡镇、村屯全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

二是基层医疗卫生服务能力持续增强。先后开展“创建示范社区卫生服务中心”“群众满意的乡镇卫生院”“优质服务基层行”等活动，开展社区医院建设，出台卫生院、社区卫生服务中心能力标准，基层基础设施条件不断改善，设施设备提档升级，服务环境更加温馨，基层诊疗量占比长期保持在50%以上。

三是基层运行新机制更加完善。坚持政府主导，推动落实政府办医责任，取消药品加成，健全基本公共卫生补助、基本药物补助等多渠道补偿机制，有效化解基层机构历史债务，将符合条件的基层机构全部纳入以前的新型农村合作医疗和现在的城乡居民医保、城镇职工医保定点范围，群众到基层看病实惠多、费用低。

四是公共卫生服务进一步夯实。基层机构开展的项目从10类扩展至12类，每年为高血压、糖尿病、肺结核等重点疾病患者和0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人等重点人群提供10多亿人次的健康管理服务。另外，推动成立32万个村居公共卫生委员会，夯实新冠肺炎疫情社区防控基础。

五是家庭医生签约服务创新发展。截至2021年底，全国已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组建超过42万个家庭医生团队，为签约居民，特别是慢病患者、老年人等重点人群提供包括长期处方、上门服务等在内的医疗卫生服务。

六是紧密型县域医共体建设全面推开。在全国800多个县市开展试点，推动实行医保打包付费，推动资源下沉，促进医防融合，在引导医共体提升医疗能力的同时，将更多工作转向疾病预防，县域内住院人次占比和居民医保报销比例稳步提高。加强远程医疗和信息化建设，逐步实现基层检查、上级诊断、服务同质。

“下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，始终坚持以基层为重点，不断为广大群众就近提供更加优质高效的医疗卫生服务。”聂春雷说。