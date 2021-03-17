推进基层卫生工作高质量发展

近日，国家卫生健康委召开2021年全国基层卫生健康工作会议。国家卫生健康委副主任雷海潮表示，要继续深入贯彻落实“以基层为重点”的新时期卫生与健康工作方针，坚持以改革创新为动力，开拓思路，锐意进取，全力推进基层卫生健康工作高质量发展。

雷海潮指出，2021年要统筹基层常态化疫情防控和基层卫生健康重点工作，深入推进紧密型县域医共体和社区医院建设，持续开展“优质服务基层行”活动，不断扩充基层适宜卫生人才队伍，努力提升家庭医生签约和基本公共卫生服务质量，增强群众获得感。要根据基层卫生健康的工作范畴、功能定位、服务内容、服务特点和群众期望，研究建立起一套科学的、能够真正反映基层实际的评价标准，引导正确认识和看待基层卫生健康服务。

国家卫生健康委基层司司长聂春雷主持会议，上海市等6个省（市）的代表进行交流发言，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、317个地（市）、1716个县（市、区）设分会场。（记者 刘志勇）