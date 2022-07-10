赤日炎炎，7月是全国大多数地区平均气温最高的一个月，小暑、三伏、大暑这些“热”词在这个月份扑面而来。新荷、蝉鸣、西瓜、水蜜桃，大自然以新的物态迎接夏天，人们也开始“吹空调、食冷饮”的居家避暑生活。得益于现代科技的发展，我们的夏天可以过得颇为惬意。那么，距今千年前的古人，暑热如炊，又是如何度过的呢？

山林寻幽，夏日之趣

“天气热，找个凉快地儿待着。”避暑可不是咱们现代人的专利，古人寻幽的足迹可不少，“避暑空林酌，行歌采绿薇”，山林修篁，绿荫重重，恰是夏日好去处。

自然之中，自有幽凉处，湖边、山林、洞内纳凉是较为平常的办法。明代的钱塘名士高濂在其作《四时幽赏录》中分享了其去飞来洞避暑的经历：“灵鹫山下，岩洞玲珑，周回虚敞，指为西域飞来一小岩也。气凉石冷，入径凛然。洞中陡处，高空若堂，窄处方斗若室，俱可人行无碍顶处。三伏熏人，燎肌燔骨，坐此披襟散发，把酒放歌，俾川呜谷应，清冷洒然，不知人世今为何月。”无数的文人墨客都将避暑作为夏日之趣，赏荷、读书、垂钓……当素朴的躲暑需求遇上文人墨客，又添雅意。

风送荷香，亲水纳凉

虽说自然之境中，幽凉处不少，但外出避暑总免不了舟车劳顿之苦，于是，古人在居家避暑上开动脑筋。“五月芙蓉水殿凉”，风送荷香、亲水纳凉就是人间乐事。一些人家引水入户，建造凉亭、水殿。

在唐代，有一种临水而建的“凉屋”，或采用类似水车方式推动扇轮摇转，或者利用机械将水传到屋顶，然后沿檐而下，如此便可将缕缕凉气送入屋中。还有一种凉屋，设计更为完备，有文为证：霍仙别墅，一堂之中开七井，皆以镂雕之盘覆之，夏月坐其上，七井生凉，不知暑气。

凿冰用冰，降温妙招

在《红楼梦》中，曾出现过如玫瑰露、木樨露、酸梅汤、凉茶等不少让人垂涎的夏日冰饮。实际上古人的用冰历史由来已久，《诗经》中就有关于凿冰、藏冰的记录了，“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。”意思是说在十二月凿冰，一月藏冰于冰窖。由于古代的冰块非常珍贵，一开始基本上为达官贵人所独有，等到夏日炎热之时再取用。冰块置于室内，如“原始空调”般散发凉气，降温消暑。还有一些冰块被制作成各式冰点，唐代的酥山便是如此。“酥”是一种乳制品，做法是先将“酥”加热到近乎融化、非常柔软的状态，然后向盘子一类的器皿上滴淋，淋出山峦的造型，最后放到冰窖里冷冻，成品是一种颇有现代冰激凌之感的食物。

随着经济的发展，到了两宋时期，一些商户也建造了自己的小规模冰窖，并制造出各种冰食。有人将牛乳之类的食物加工后冰镇，很受欢迎，可谓宋代夏日限定冰激凌。在《东京梦华录》中，吃冰走入寻常百姓家，沿街皆用青布伞，当街列床凳，堆垛冰雪，卖冰雪荔枝膏……

夏日炎炎，古人在衣食住行方面皆有消暑妙招。“浅色縠衫轻似雾，纺花纱袴薄于云”，轻薄透气的衣衫；“过雨荷花满院香，沉李浮瓜冰雪凉”，冰凉解暑的瓜果……古人的夏天不寂寞。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 06 版）