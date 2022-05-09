10580张关爱卵巢癌患者贺卡拼画卷 成功挑战吉尼斯世界纪录

卵巢癌被称为“妇癌之王”，致死率高居妇科恶性肿瘤之首。5月8日是第十个世界卵巢癌日。记者8日获悉，在“5的奇迹”2022中国卵巢癌患者关爱公益项目中，来自中国80多个城市的各方人士绘制了10580张关爱贺卡，拼贴出了一幅长50米，宽20米的画卷，刷新了吉尼斯世界纪录保持者数据。

当日，“5的奇迹”2022中国卵巢癌患者关爱公益项目成功挑战“最大的贺卡拼成的句子”吉尼斯世界纪录？称号。吉尼斯世界纪录认证官当日正式宣布这一关爱卵巢癌患者群体的公益项目被录入《吉尼斯世界纪录大全》。

主办方北京康华中西医发展基金会方面介绍，10580这个数字具有特殊意义，寓意着借第十个世界卵巢癌日(5月8日)来呼吁更多人关爱卵巢癌患者，鼓励她们坚持规范治疗，跨越5年甚至更长的生存期。

中国工程院院士马丁、山东大学齐鲁医院孔北华教授、复旦大学附属肿瘤医院吴小华教授、重庆大学附属肿瘤医院周琦教授、中山大学肿瘤防治中心刘继红教授等多位妇瘤领域专家、北京康华中西医发展基金会秘书长李小石、相关爱心企业、患者代表等共同在线见证了这一纪录的达成。

马丁院士说：”为了鼓励更多卵巢癌患者跨越5年生存期，医学同仁积极地参与到这个公益项目中。全国超过一万名与妇科肿瘤相关的医生表达了对卵巢癌患者的关爱，鼓励大家积极乐观地面对疾病。我们呼吁国内外专业人士及社会各界更多地去关爱卵巢癌患者，共同努力对抗这一顽固病症，保护女性健康。”

据了解，近年来，卵巢癌给众多女性患者及家庭带来了巨大的负担。北京康华中西医发展基金会携手医学专家、相关机构及爱心企业于今年国际妇女节共同发起了“2022中国卵巢癌患者关爱公益项目-5的奇迹”。项目旨在凝聚公益基金会、权威专家、患者组织、医药企业等多方力量，共同关注卵巢癌患者群体，积极推动卵巢癌疾病规范治疗，助力更多患者实现高质量、长生存，共同推动“健康中国2030”的实现。

山东大学齐鲁医院孔北华教授对记者指出，卵巢癌难以早期发现，是诊疗一大难点，也是导致其五年生存率低的重要因素。“卵巢癌早期无明显症状，很多患者就诊时已是中晚期；同时，卵巢癌缺乏有效的早筛手段，通过单纯的妇科检查不太容易发现。”

复旦大学附属肿瘤医院吴小华教授则强调了全病程管理对于进一步提升卵巢癌诊疗结果的重要性。他说：“对于医生和患者，卵巢癌管理都是漫长的过程，包括手术、术后辅助治疗乃至生活质量管理都会面临很多挑战，这个过程中需要医患双方充分沟通和密切合作，在患者充分知情的前提下选择最适合的个体化方案。”

5年生存率是横在广大卵巢癌患者面前的一大挑战。采访中，记者了解到，近年来随着医学发展进，精准诊疗给患者带来更多获益。重庆大学附属肿瘤医院周琦教授指出，规范化手术、化疗、合理的基因检测等，可以让过去不可治愈的卵巢癌有望成为一种慢性疾病，进而提高卵巢癌患者5年生存率。这位专家认为，遗传咨询，合理干预可以有效预防卵巢癌发生。

中山大学肿瘤防治中心刘继红教授指出，近年来，创新靶向药PARP抑制剂的出现为卵巢癌治疗带来了重大突破。无论是新诊断卵巢癌患者还是铂敏感复发患者，通过PARP抑制剂治疗，极大地延长了疾病无进展生存期，给众多患者带来了“临床治愈”的希望。

北京康华中西医发展基金会秘书长李小石表示，疫情防控下，卵巢癌患者群体承受了更多压力，需要社会各界给予鼓励和关怀。该基金会期待越来越多的力量加入，共同关注卵巢癌患者，给她们带去专业帮助，也送上温暖。(记者 陈静)