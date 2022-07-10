小暑、大暑，谁的“火力”更胜一筹？

小暑至，盛夏始。一年中最热的三伏天从夏至的第三个庚日开始算起，一般入伏正好是在小暑期间。“小暑大暑，上蒸下煮”，天气也将越发闷热潮湿。那么，从气象数据上来看，小暑、大暑谁的“火力”更胜一筹？

国家气候中心副主任肖潺认为，从全国总体来看，小暑（按7月7日—22日统计）和大暑（按7月23日—8月8日统计）期间，全国平均气温相差不大，基本在23摄氏度左右，但小暑期间的全国平均气温低于大暑的情况居多。从近10年数据分析，小暑较大暑一般低0.5—1.0摄氏度，仅有2年出现过大暑期间气温低于小暑的情况。

但各地情况不尽相同。例如，从北京市近10年小暑与大暑期间全市平均气温看，有5年小暑气温低于大暑，大致偏低1—2摄氏度，另外5年则是小暑气温高于大暑，但偏高的幅度一般为0.2—1摄氏度。从南京市近10年全市平均气温情况看，除1年是小暑气温高于大暑外，其余年份均为小暑气温低于大暑，多数年份大暑气温比小暑高2—4摄氏度。江苏省气象台气候中心主任项瑛介绍，南京市大暑期间气候特征明显，“湿热交蒸”在此时达到顶点，台风在大暑时节也开始频繁造访。

从现代气象观测数据的统计来看，古人对小暑“暑气至此尚未极也”的判断是有一定科学依据的。不过，对人们体感来说，热的体验难分伯仲，所以防暑降温是关键。建议避开高温时段外出，必要时带上遮阳伞等防晒用具，多补充水分；也不妨多吃些清凉多汁的食物，如西瓜、冬瓜、番茄、丝瓜等。

（本报记者施芳、马跃峰、姚雪青采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 06 版）